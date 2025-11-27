Surpriză cu căsătoriile LGBT în Polonia. Donald Tusk: UE nu ne poate impune să ne schimbăm legislația internă

Donald Tusk a declarat că Polonia va respecta o hotărâre a Curții de Justiție a UE care îi impune să recunoască căsătoriile între persoane de același sex efectuate în alte țări ale UE, dar a insistat că Varșovia își va păstra controlul asupra propriei legislații în această materie, scrie TVP World.

Marți, Curtea de Justiție a UE (CJUE) a decis că statele membre sunt obligate să recunoască uniunile între persoane de același sex efectuate legal într-o altă țară a UE, chiar dacă propria legislație nu permite astfel de uniuni.

Hotărârea obligatorie a celei mai înalte instanțe a blocului comunitar pune capăt unui caz de lungă durată care implică doi bărbați polonezi care s-au căsătorit legal la Berlin în 2018.

După ce s-au mutat înapoi în Polonia, li s-a refuzat o cerere de transcriere a certificatului lor de căsătorie german în registrul civil polonez, deoarece legislația poloneză nu recunoaște căsătoriile între persoane de același sex.

Miercuri, premierul polonez Tusk a declarat că înțelege că problema împarte opiniile, adăugând că dorește să-i asigure pe polonezi că nu este un caz în care „Uniunea Europeană ne poate impune ceva”.

El a spus că „respectarea tribunalelor” face parte din poziția guvernului său față de UE, dar a subliniat că respectarea competențelor rezervate guvernelor naționale este, de asemenea, importantă.

Tusk a declarat că ministrul său de externe, Radosław Sikorski, a fost însărcinat cu evaluarea consecințelor hotărârii instanței pentru legislația poloneză. Ministrul justiției a declarat anterior că legislația națională va trebui adaptată în lumina deciziei.

Poziția lui Donald Tusk și situația din Polonia

Hotărârea CJUE, care va avea un impact la nivel european, nu impune țărilor să permită căsătoria între persoane de același sex în legislația lor națională, dar le împiedică să discrimineze cuplurile de același sex în modul în care recunosc căsătoriile străine.

În Polonia, unde Biserica Catolică își menține o influență semnificativă, dezbaterile privind drepturile LGBT sunt adesea încărcate de emoție. Partidele conservatoare pun adesea opoziția față de uniunile între persoane de același sex în centrul agendei lor electorale.

Guvernul de coaliție centrist al lui Tusk a început să lucreze la un proiect de lege care va oferi o recunoaștere limitată cuplurilor necăsătorite, inclusiv cuplurilor de același sex, prin introducerea unui statut de „cea mai apropiată persoană”.