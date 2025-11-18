€ 5.0844
|
$ 4.3825
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0844
|
$ 4.3825
 
DCNews Stiri Summitul Mondial Francofon, eveniment de anvergură la Palatul Parlamentului
Data actualizării: 10:20 18 Noi 2025 | Data publicării: 10:16 18 Noi 2025

Summitul Mondial Francofon, eveniment de anvergură la Palatul Parlamentului
Autor: Andrei Itu

franta-reactie-acuzatii_27352200 Foto: Pixabay
 

Bucureștiul devine, pentru câteva zile, capitala diplomației științifice francofone – un loc al dialogului, al ideilor și al punților care se construiesc între continente.

Palatul Parlamentului României găzduiește, în perioada 19–21 noiembrie 2025, Summitul Mondial Francofon dedicat politicilor de sănătate, educație și cercetare, în cadrul diplomației științifice internaționale francofone. Este un eveniment de anvergură ce va reuni personalități de prim rang din lumea academică, politică și diplomatică francofonă.

Peste 100 de participanți din 19 țări francofone

”Organizat sub egida Confederației Internaționale a Decanilor Facultăților de Chirurgie Dentară Francofonă (CIDCDF-AUF), summitul beneficiază de parteneriatul Comisiei de Sănătate a Senatului României și al Alianței Universitare G6-UMF.

Evenimentul va aduce împreună peste 100 de participanți din 19 țări francofone, printre care 13 decani ai facultăților de medicină și științe ale sănătății, membri ai Academiilor de Științe, precum și reprezentanți ai organizațiilor internaționale francofone. Printre delegațiile participante se regăsesc reprezentanți din România, Franța, Belgia, Elveția, Maroc, Senegal, Rwanda, Algeria, Camerun, Madagascar, Mali, Grecia, Albania, Togo, Republica Moldova, Republica Benin, Republica Congo, Republica Democrată Congo și Côte d’Ivoire”., conform unui comunicat.

Ce reprezintă Francofonia

„Francofonia reprezintă o comunitate a cunoașterii, a valorilor și a responsabilității comune. Prin acest summit, reafirmăm puterea educației și a cercetării de a uni națiunile, de a construi punți între culturi și de a transforma știința într-un instrument al păcii și al progresului. Bucureștiul devine, astfel, un nod al diplomației științifice francofone, unde inovația și solidaritatea converg pentru un viitor mai sănătos și mai echitabil”, a declarat Prof. univ. dr. Norina Consuela Forna, președinta CIDCDF-AUF.

Ea a adăugat că: 

” acest eveniment, desfășurat sub egida Confederației Internaționale a Decanilor Facultăților de Chirurgie Dentară Francofonă (CIDCDF-AUF), cu sprijinul Comisiei de Sănătate a Senatului României și al Alianței Universitare G6-UMF, reprezintă o platformă strategică de dialog între lideri din domeniul sănătății, educației și cercetării, din peste 20 de țări. Reunim la București decani, academicieni, reprezentanți ai instituțiilor francofone și tineri lideri care împărtășesc aceeași convingere: că prin cunoaștere, cooperare și responsabilitate putem construi un viitor mai echitabil și mai sănătos pentru toate comunitățile francofone. În numele CIDCDF-AUF și al comunității academice francofone, adresez tuturor participanților recunoștința mea sinceră pentru implicare și deschiderea de a contribui la acest demers comun, menit să reafirme rolul Francofoniei ca spațiu al excelenței, al cooperării și al progresului”.

Temele majore ale summitului


Temele abordate – de la politicile publice în sănătate și educație până la rolul inovației științifice și al parteneriatelor internaționale – reflectă direcțiile unei lumi academice unite prin viziune și prin dorința de progres comun:

·        Dezvoltarea politicilor publice francofone în domeniile sănătății, educației și cercetării;

·        Cooperarea universitară și inovația științifică în contextul diplomației francofone;

·        Promovarea responsabilității sociale și a educației medicale incluzive;

·        Rolul parteneriatelor public-private în generarea progresului comun;

·        Afirmarea tinerilor lideri francofoni în domeniul academic și medical.

Programul summitului include sesiuni științifice, mese rotunde și workshopuri, alături de o conferință plenară susținută de Mme Pham Minh-Hà (CNRS, Franța). Prin caracterul său interdisciplinar și internațional, evenimentul își propune să consolideze cooperarea universitară și științifică între statele francofone, oferind un spațiu de reflecție strategică asupra viitorului sănătății și educației medicale în era globalizării.

Locație: Palatul Parlamentului – Sala „Constantin Stere”

Perioada: 19–21 noiembrie 2025

Organizatori: CIDCDF-AUF, Comisia de Sănătate a Senatului României, Alianța Universitară G6-UMF

Format: Hibrid (participare fizică și online)

Principalii organizatori ai Summitului Mondial Francofon: Politici de sănătate, educație și cercetare în cadrul diplomației științifice internaționale francofone în format hibrid sunt:

1. CIDCDF-AUF (Confederația Internațională a Decanilor de Chirurgie Dentară Francofonă)

Președinte CIDCDF-AUF: Prof. Dr. Norina Consuela Forna (și Președinte al Asociației Decanilor Facultăților de Medicină Dentară din România).

2. Comisia de Sănătate a Senatului României (Preşedinte: Prof. Univ. Dr. Adrian Streinu-Cercel).

3. Președintele Alianței UMF G6: Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu Rector al Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași

Festivitatea de deschidere a Summitul Mondial Francofon – Politici de sănătate, educație și cercetare în cadrul diplomației științifice internaționale francofone va avea loc miercuri, 19 noiembrie, ora 9:30, în Sala Constantin Stere a Palatului Parlamentului României”, potrivit unui comunicat de presă.

Vezi și - Un hub al inovației și promotor al culturii francofone

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Summit Mondial Francofon
parlament
Norina Consuela Forna
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Samira Negrouche, câștigătoarea premiului „Benjamin Fondane“ 2025 , acordat de ICR
Publicat acum 6 minute
Rusia se pregătește de un război cu Polonia, avertizează șeful Statului Major de la Varșovia
Publicat acum 9 minute
Ludovic Orban, dat afară de Nicușor Dan - surse
Publicat acum 29 minute
CATANE, o coproducție România-Italia, premiera la IFFI Goa, în India
Publicat acum 48 minute
Incident periculos în Constanța: O mașină a lovit o țeavă de gaz, iar elevii unui liceu au fost evacuați
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Noi 2025
Nicușor Dan, după mesajul pe care i l-a dat Băsescu la România TV: Trebuie făcută unificarea
Publicat pe 16 Noi 2025
Clinica Crystal Dental, comunicat oficial în cazul fetiţei care a murit în timpul anesteziei
Publicat acum 17 ore si 38 minute
Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate
Publicat pe 16 Noi 2025
BANCUL ZILEI: Stareța, sfat pentru o călugăriță
Publicat pe 16 Noi 2025
Horoscop săptămânal 17-23 noiembrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
 
explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close