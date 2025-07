Limba străină care deschide cele mai multe uși românilor. Țara noastră, prima în topul preferințelor companiilor dintr-o anumită țară

Excelența Sa Nicolas Warnery, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Franceze în România, a vorbit într-un interviu acordat în exclusivitate DefenseRomania și DC News despre importanța relației franco-române, cooperarea culturală și academică și susținerea pentru aderarea României la OCDE.

Ambasadorul a subliniat că următoarea mare prioritate diplomatică este sprijinul pentru aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Nicolas Warnery a accentuat că francofonia României nu este doar o moștenire culturală, ci și un avantaj strategic în plan economic.

Ambasadorul a oferit un exemplu concret: Mai multe companii franceze intenționează să înființeze centre de servicii cu sute de vorbitori de franceză, iar România a fost preferată în fața altor state, datorită acestui profil lingvistic și cultural unic.

„Următorul pas este susținerea și aderarea României la OCDE. Lucrăm împreună la asta. Desigur, România își urmează singură drumul. Cărțile sunt în mâinile ei, dar noi încercăm să vă ajutăm și în chestiuni de expertiză. Secretarul de stat Luca Niculescu, care se ocupă de această misiune dificilă, cunoaște foarte bine situația, el a fost și Ambasadorul României la Paris. Lucrăm din greu împreună la acest dosar. Credem că aderarea la OCDE e un proces de modernizare a întregii țări. Așadar suntem alături de voi în a atinge această prioritate. Lucrăm și în zona de francofonie nu din plăcerea noastră de a vorbi franceza, ci credem că e un avantaj pentru toată lumea.

E un lucru cert că România e printre cele mai francofone țări din Europa și în mod categoric cea mai francofonă din Europa de Est, ceea ce e un avantaj. Nu vă pot da nume de companii, dar vă pot spune că ne-au vizitat mai multe companii franceze care ne-au explicat că vor să dezvolte centre de servicii formate din 300-400 de vorbitori de franceză care să lucreze pentru companii la nivel mondial și ezitau între o anumită țară, pe care nu o voi menționa, și România. Le-am explicat exact situația de aici și marile avantaje.

Nu au ezitat între trei, patru, sau cinci țări! Nu! Ci doar între două. Iar aici în Estul Europei România e singura care are acest profil. Asta datorită tuturor acestor aspecte pozitive ale României, a poveștilor de succes ale altor companii franceze de aici pe care le-ați menționat deja, datorită faptului că suntem ca niște veri și suntem atât de apropiați intelectual și cultural, deși avem istorii și probleme diferite. Dar rămânem ca niște veri.

Așadar lucrăm la acest aspect. Dar și la altele, cum ar fi aspectul juridic. Căci trebuie să ne apărăm dreptul continental roman care e diferit de cel anglo-saxon. Dacă îți protejezi acest aspect, îți protejezi interesul economic comun. E o chestiune esențială. Apoi avem cooperări în zona de cercetare, universitară, în educație. Există cooperări între orașe și județe din țările noastre. Cooperări în zona de urbanizare, a sistemului sanitar, în artă, muzică etc. Sunt atât de multe. Am fost acum câteva zile la Cluj Napoca și am avut 28 de filme coproduse sau realizate de echipe franco-române. Festivalul de Teatru de la Sibiu e un alt exemplu. Încercăm să fim prezenți în toate domeniile culturale”, a zis Excelența Sa Nicolas Warnery, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Franceze în România, la interviurile DC News și DefenseRomania.

