€ 5.0811
|
$ 4.3247
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 14:59 30 Sep 2025 | Data publicării: 14:54 30 Sep 2025

România va găzdui a 11-a finală a concursului internațional „Teza mea în 180 de secunde”

tricolor-2_01437200 Drapel Romania
 

Pentru prima dată în istoria sa, România va găzdui finala internațională a concursului francofon de popularizare a științei „Teza mea în 180 de secunde” (MT180).

Autor: Sorin Cîmpeanu, Președintele Agenției Universitare a Francofoniei (AUF)

Evenimentul este organizat de Agenția Universitară a Francofoniei (AUF) și Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV).

În perioada 30 septembrie – 3 octombrie 2025, Bucureștiul va deveni capitala mondială a științei francofone, găzduind 20 de tineri cercetători veniți din toate colțurile lumii pentru o finală excepțională, desfășurată sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.

Finala beneficiază atât de sprijinul instituțiilor de origine ale finaliștilor, cât și de susținerea numeroșilor parteneri din domeniul mass-media și cel economic.

Trei minute pentru a convinge

Selecționați în urma finalelor naționale, 20 de doctoranzi provenind din 20 de țări – reprezentând diversitatea și excelența cercetării francofone – vor accepta o provocare deopotrivă stimulantă și dificilă: să-și prezinte subiectul tezei în doar trei minute, într-o manieră clară, concisă și captivantă, în fața unui juriu internațional și a unui public numeros. Printre aceștia, 15 participanți sunt susținuți de AUF. Toți vor concura pentru a câștiga unul dintre cele trei premii ale juriului sau mult râvnitul premiu al publicului. Finaliștii provin din: Austria, Benin, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Canada, Coasta de Fildeș, Egipt, Franța, Irlanda, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritius, Moldova, România, Senegal, Ciad și Thailanda.

O inițiativă internațională în slujba științei francofone

Concursul MT180 reunește mai multe regiuni francofone în cadrul unui Comitet strategic internațional, responsabil de definirea viziunii și strategiei concursului și de organizarea în fiecare an a finalei internaționale. Membrii comitetului coordonează finalele naționale în regiunile lor. Alături de AUF, comitetul reunește:

  • Acfas pentru Canada – Québec

  • Centrul Național de Cercetare Științifică (CNRS) și France Universités (FU) pentru Franța

  • Centrul Național pentru Cercetare științifică și tehnică (CNRST) și Universitatea Mohammed V din Rabat pentru Maroc.

Un eveniment de neratat, care celebrează tineretul, știința și limba franceză.
Mai multe informații: https://mt180.auf.org

Membrii Comitetului strategic internațional MT180, alături de AUF

Fondată în 1961, Agenția Universitară a Francofoniei este astăzi cea mai mare rețea universitară din lume, cu peste 1000 de membri: universități, mari școli și centre de cercetare din aproximativ 120 de țări. Promotor al spiritului francofoniei științifice la nivel mondial, AUF este o organizație internațională non-profit. AUF acționează pentru o mai bună dezvoltare a sistemelor educaționale și universitare: „gândim francofonia științifică la nivel global și acționăm la nivel regional, respectând diversitatea”. În Europa centrală și orientală, AUF are 139 de membri din 24 de țări, dintre care 47 sunt din România.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Ambasadorul Africii de Sud în Franța a fost găsit mort la Paris
Publicat acum 15 minute
România, în coada clasamentului european la investiții în prevenție și vaccinare. Dan Zaharescu (ARPIM), semnal de alarmă / video
Publicat acum 21 minute
Revoluție cu asigurările de sănătate. Rogobete cere spargerea monopolului CNAS. Casa de Sănătate, de acord
Publicat acum 23 minute
Ministrul german al Transporturilor a leşinat în timpul unei şedinţe de Guvern
Publicat acum 29 minute
Romfilatelia lansează o nouă emisiune de mărci: Veverițe
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Sep 2025
ANAF are, de la CURIERI, lista românilor care au trimis colete cu plata ramburs: Cine sunt cei vizați de anti-fraudă
Publicat pe 28 Sep 2025
SRI-stul de la Fisc, ”deconspirat” din greșeală de Finanțe. Prima imagine cu ”agentul sindical”
Publicat pe 28 Sep 2025
Trupul Ioanei Popescu a fost abandonat la morga spitalului. Statul o va înmormânta
Publicat pe 28 Sep 2025
Rezultate alegeri R. Moldova. Avertismentul lansat de Băsescu, după întrebarea lui Chirieac: Scenariu negru pentru Chișinău
Publicat acum 19 ore si 9 minute
”Avem nevoie de eliminarea prefecturilor. Sper ca premierul Bolojan să taie în carne vie în 2026”. Propunere fără precedent
 
toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close