România va găzdui a 11-a finală a concursului internațional „Teza mea în 180 de secunde”

Autor: Sorin Cîmpeanu, Președintele Agenției Universitare a Francofoniei (AUF)

Evenimentul este organizat de Agenția Universitară a Francofoniei (AUF) și Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV).

În perioada 30 septembrie – 3 octombrie 2025, Bucureștiul va deveni capitala mondială a științei francofone, găzduind 20 de tineri cercetători veniți din toate colțurile lumii pentru o finală excepțională, desfășurată sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.

Finala beneficiază atât de sprijinul instituțiilor de origine ale finaliștilor, cât și de susținerea numeroșilor parteneri din domeniul mass-media și cel economic.

Trei minute pentru a convinge

Selecționați în urma finalelor naționale, 20 de doctoranzi provenind din 20 de țări – reprezentând diversitatea și excelența cercetării francofone – vor accepta o provocare deopotrivă stimulantă și dificilă: să-și prezinte subiectul tezei în doar trei minute, într-o manieră clară, concisă și captivantă, în fața unui juriu internațional și a unui public numeros. Printre aceștia, 15 participanți sunt susținuți de AUF. Toți vor concura pentru a câștiga unul dintre cele trei premii ale juriului sau mult râvnitul premiu al publicului. Finaliștii provin din: Austria, Benin, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Canada, Coasta de Fildeș, Egipt, Franța, Irlanda, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritius, Moldova, România, Senegal, Ciad și Thailanda.

O inițiativă internațională în slujba științei francofone

Concursul MT180 reunește mai multe regiuni francofone în cadrul unui Comitet strategic internațional, responsabil de definirea viziunii și strategiei concursului și de organizarea în fiecare an a finalei internaționale. Membrii comitetului coordonează finalele naționale în regiunile lor. Alături de AUF, comitetul reunește:

Acfas pentru Canada – Québec

Centrul Național de Cercetare Științifică (CNRS) și France Universités (FU) pentru Franța

Centrul Național pentru Cercetare științifică și tehnică (CNRST) și Universitatea Mohammed V din Rabat pentru Maroc.

Un eveniment de neratat, care celebrează tineretul, știința și limba franceză.

Mai multe informații: https://mt180.auf.org

Membrii Comitetului strategic internațional MT180, alături de AUF

Fondată în 1961, Agenția Universitară a Francofoniei este astăzi cea mai mare rețea universitară din lume, cu peste 1000 de membri: universități, mari școli și centre de cercetare din aproximativ 120 de țări. Promotor al spiritului francofoniei științifice la nivel mondial, AUF este o organizație internațională non-profit. AUF acționează pentru o mai bună dezvoltare a sistemelor educaționale și universitare: „gândim francofonia științifică la nivel global și acționăm la nivel regional, respectând diversitatea”. În Europa centrală și orientală, AUF are 139 de membri din 24 de țări, dintre care 47 sunt din România.