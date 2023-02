Suită de evenimente la Opera Comică pentru Copii: avanpremiera operei „Elixirul dragostei” și ateliere de creație

Semnată de maestrul Cristian Mihăilescu, piesa promite publicului de toate vârstele și mai multe momente comice decât oferă opera în sine. Va fi o întreagă aventură pentru personaje, interpreți și spectatori, care implică salturi în timp, călătorii în spațiu, personaje din alte lumi și o mulțime de poante și aluzii la viața de zi cu zi, plus efecte și gaguri care vor face deliciul copiilor.

„De fiecare dată m-am apropiat de lucrare din unghiuri diferite pentru că, dacă adevărul artistic este unul singur, drumurile spre el pot fi diferite. De data aceasta am hotărât să dau o extensie acestui personaj fabulos, Dulcamara, un vrăjitor, un mincinos cu o fantezie luxuriantă, care știe să-și pună în valoare marfa într-un mod spectaculos. De aceea i-am dat o dimensiune… interstelară. Acțiunea spectacolului se va desfășura pe Pământ, dar și în cosmos, în diverse galaxii pe care le vom traversa împreună cu spectatorii. Pentru a ilustra această călătorie am fost foarte mult ajutat de proiecții, de ecranul nostru cu leduri, dar și de multe alte „plutiri”, ca să spunem așa, printre astre, la care vor lua parte și spectatorii maturi, dar mai ales cei tineri, copiii. Iată că elixirul dragostei plutește în univers, nu numai pe Pământ. Am pornit, de data aceasta, de la cuvintele pe care le spune Dulcamara de când apare în scenă: sunt cunoscut în toată lumea, dar și în alte sfere.” , a declarat maestrul Cristian Mihăilescu, regizorul spectacolului.

Acest univers aflat el însuși sub influența elixirului miraculos care te face să devii iubit de toți cei care-ți ies în cale este realizat de scenograful Adrian Damian, autor al mai multor creații de succes în teatrele din București, iar costumele sunt concepute de creatoarea Iolanda Mutu. Scenografia are în vedere folosirea la maximum a tuturor resurselor tehnice ale scenei de la Opera Comică pentru Copii, folosirea de efecte speciale, de decor și de lumini, o feerie de culori și costume spectaculoase.

Mărțișor la OCC



În ultimele două weekend-uri din februarie, la Opera Comică pentru Copii au loc numeroase ateliere în care copiii vor putea să-și creeze propriile simboluri ale primăverii, felicitări și figurine, pe care să le dăruiască celor dragi. Fie că sunt simboluri universale sau formele specifice mărțișoarelor (trifoi, ghiocel, coșar, curcubeu), vor lucra cu hârtie colorată, vor desena, decupa, lipi și adăuga fel de fel de culori sclipitoare, astfel încât mărțișoarele lor să fie unicat.

Prin meșterirea propriilor mărțișoare la atelierele de creație de la Opera Comică pentru Copii, cei mici își dezvoltă abilitățile de lucru manual și răbdarea, își pun în valoare creativitatea, descoperind tradiții și obiceiuri străvechi. Accesul la activități se face pe baza tichetelor achiziționate de la Magazinul OCC, valoarea unui tichet fiind de 3 RON.

Înscrieri promoționale la Școala de Vară OCC 2023



După succesele obținute în anii trecuți, Opera Comică pentru Copii organizează a doua ediție a „Școlii de Vară”, un program care cuprinde 2 serii a câte 2 săptămâni de distracție și jocuri educative la sediul instituției, în timpul vacanței de vară a elevilor, în perioada 3-14 iulie 2023 (seria I), respectiv 17-28 iulie 2023 (seria a II-a). Ateliere interactive cu artiștii Operei Comice pentru Copii, jocuri distractive în curte și în interior, audiții muzicale, Aventura Parc și multă voie bună, timp de 10 zile, 8 ore pe zi, de luni până vineri, în intervalul orar 8.30 – 16.30, cu pauze de masă incluse.

Proiectul se adresează grupelor de vârstă 4-6 ani, 7-9 ani și 10-12 ani, iar costul este de 90 de lei/zi, cu mese de prânz și gustări incluse; seria de 2 săptămâni va cuprinde 10 zile și va avea un cost final de 900 de lei. Copiii vor beneficia de supraveghere din partea personalului specializat, de activităţi educaţionale – jocuri creative, vizionare de spectacole, ateliere de creație, exerciţii de dezvoltare personală – şi vor fi implicaţi în diverse activităţi artistice la care vor participa artiști profesionişti.

Regulamentul (bit.ly/RegulamentSDV_OCC_2023) și formularul de înscriere (bit.ly/InscrieriSDV_OCC_2023) sunt disponibile pe site-ul instituției. Participanții care se înscriu până pe 31 martie beneficiază de un cost promoțional redus cu 10%.

Evadări de poveste la Escape Room OCC



Pe lângă titlurile din stagiune, Opera Comică pentru Copii pune la dispoziția publicului și experiența Escape Room, unde copiii au la dispoziție o oră pentru a descoperi împreună cu echipa lor de prieteni indiciile ascunse din una dintre cele două încăperi: „Cavalerul Harap Alb” și „Aventurile Punguței cu doi bani”. Biletele sunt disponibile pe bilete.ro, un bilet asigurând distracția pentru patru, respectiv cinci copii, în funcție de camera aleasă.

Petreceri aniversare la OCC



OCC oferă posibilitatea copiilor să își sărbătorească ziua de naștere la sediul instituției, în două variante: petrecere la spectacolele din stagiune sau la Escape Room. Distracția e garantată, normele de securitate respectate, iar copiii care aleg să-și petreacă ziua de naștere la OCC vor pleca acasă cu amintiri de neuitat! Rezervările se fac chiar și cu câteva luni înainte, la numerele de telefon: 0751 261 479 (cu spectacol) și 0751.092.780 (cu escape room).

Opera Comică pentru Copii este o instituție publică de cultură aflată în subordinea Primăriei Capitalei și a Consiliului General al Municipiului București, condusă din anul 2014 de către soprana Felicia Filip. Unică în lume prin segmentul de public căruia i se adresează, Opera Comică pentru Copii îi apropie pe cei mici de artă şi cultură, atât prin spectacole de calitate – operă, balet, musical, concerte-lecție, operetă, teatru muzical – cât şi prin diverse proiecte conexe inovatoare precum festivaluri de vară și de iarnă, Atelierele „Micul Artist”, „Magazinul OCC”, Tururile „În Spatele Cortinei”, „Petreceri de ziua de naștere”, „Escape Room”, „Aventura Parc”, „Abonamente” sau „Voluntariat”.

