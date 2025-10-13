€ 5.0903
Data publicării: 11:56 13 Oct 2025

Submarinul rusesc Novorossiisk și-a făcut apariția în largul coastelor Franței
Autor: Ioan-Radu Gava

submarin novorossiisk Foto: Unsplash
 

Submarinul rusesc Novorossiisk, capabil să lanseze rachete Kalibr, a ieşit la suprafaţă în largul coastei Franţei.

O fregată a marinei franceze a urmărit un submarin rusesc care a ieşit la suprafaţă în weekend în largul coastelor Bretaniei, potrivit UK Defence Journal, care citează o declaraţie a Comandamentului maritim al NATO, a informat duminică United24Media și Agerpres.

Într-o postare distribuită pe reţelele sociale, NATO a transmis: "O fregată a marinei franceze supraveghează apropierile maritime ale Alianţei a semnalat prezenţa unui submarin rusesc ieşind la suprafaţă în largul coastei Bretaniei. NATO este pregătită să apere Alianţa noastră cu vigilenţă constantă şi conştientizare maritimă în întreaga zonă a Atlanticului".

Operaţiunea de monitorizare face parte din postura maritimă obişnuită a NATO în Atlanticul de Nord, unde forţele aliate menţin supravegherea activităţilor de suprafaţă şi subacvatice din apropierea apelor europene.

Potrivit UK Defence Journal, ar fi vorba despre Novorossiisk (B-261), un submarin de atac diesel-electric din clasa Kilo II îmbunătăţită, proiect 636.3, aparţinând Flotei ruse din Marea Neagră.

Submersibilul a fost construit la Şantierele navale ale Amiralităţii din Sankt Petersburg, lansat la apă în 2013, iar un mai târziu a intrat în funcţiune.

Cu un deplasament subacvatic de aproximativ 3.100 de tone şi o lungime de 74 de metri, Novorossiisk are o autonomie de până la 45 de zile şi poate coborî la adâncimi de 300 de metri. Este echipat cu şase tuburi lansatoare de torpile de 533 mm capabile să lanseze torpile, mine sau rachete de croazieră Kalibr.

Submarinul a operat anterior în Marea Mediterană în sprijinul acţiunilor militare ale Rusiei în Siria şi a efectuat mai multe misiuni în regiune ca parte a Forţei operative a Moscovei din Marea Mediterană. În 2015, vizita sa în portul spaniol Ceuta a stârnit critici din partea oficialilor britanici din cauza apropierii sale de Gibraltar.

Informaţii recente apărute pe reţelele sociale ruseşti susţineau la sfârşitul lunii septembrie că Novorossiisk ar fi suferit o scurgere de combustibil, deşi UK Defence Journal a menţionat că amploarea pagubelor nu a fost confirmată.

De altfel, Rusia a negat luni relatările potrivit cărora unul dintre submarinele sale a suferit probleme tehnice după ieşirea la suprafaţă în largul coastei Franţei.

La începutul lunii septembrie, submarinul nuclear rusesc Arhangelsk, din clasa Yasen-M, a simulat lansarea unor rachete de croazieră Kalibr asupra unor ţinte în Marea Barents, în cadrul exerciţiilor militare Zapad -2025, potrivit Ministerului Apărării rus.

