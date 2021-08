SUA și Marea Britanie îi acuză pe talibani de „crime de război” în Afganistan

Statele Unite și Regatul Unit al Marii Britanii au acuzat talibanii de „crime de război” în sudul orașului Spin Boldak din provincia Kandahar, susținând că zeci de civili au fost „masacrați”. Președintele afgan Ashraf Ghani a prezentat un plan de securitate pentru a contesta atacul talibanilor în fața parlamentului țării, dar detaliile acestuia nu au fost făcute publice.

Armata afgană a declarat că trei provincii din sudul și vestul Afganistanului se confruntă cu situații de securitate „critice”, pe măsură ce luptele se intensifică între forțele talibane și afgane.

Luptele din țara din Asia de Sud, devastată de război, s-au intensificat pe măsură ce trupele SUA și NATO intenționează să-și finalizeze retragerea până pe 31 august, după 20 de ani de război. Talibanii încearcă să pună mâna pe capitalele provinciale după ce au capturat deja districte administrative mai mici în ultimele luni.

Corespondentul Al Jazeera din Afganistan, raportat de Kabul, a declarat că, în timp ce președintele Ashraf Ghani abordează problemele de securitate din țară, „nu vorbește cu adevărat despre soluții”, provocând îngrijorare în rândul membrilor comunității internaționale.

„Nu am auzit de un plan detaliat ... Am vorbit cu mulți membri ai comunității internaționale și diplomați de aici [Kabul], care sunt îngrijorați. Ei cred că președintele chiar trebuie să stabilească un plan - nu doar unul de execuție, pentru a rezolva problemele militare de pe teren, ci și pentru că spun că poporul afgan trebuie să audă că are un plan, deoarece moralul se prăbușește ”, a raportat Bay din Kabul.

Acesta a spus că există mulți susținători ai președintelui au simțit că talibanii au „stăpânirea și ar putea câștiga” puterea în țară.



Statele Unite și Marea Britanie au acuzat talibanii de atrocități care ar putea însemna „crime de război” în orașul Spin Boldak, pe care luptătorii l-au capturat luna trecută de-a lungul frontierei cu Pakistanul.

„Talibanii au masacrat zeci de civili ca răzbunare. Aceste crime ar putea constitui crime de război ”, au declarat ambasadele din Washington și Londra în două tweet-uri, potrivit AlJazeera.

(1/2) In Spin Boldak, Kandahar, the Taliban massacred dozens of civilians in revenge killings.



These murders could constitute war crimes; they must be investigated & those Taliban fighters or commanders responsible held accountable.



????????+???????? urge #CeasefireNow.