Strigăte la slujba de luni. Bartolomeu I l-a pomenit pe mitropolitul Epifanie al Ucrainei / Reacția Preafericitului Daniel / video

În timpul Sfintei Liturghii de luni dimineață, cu ocazia Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștiului, care a avut loc la Catedrala Mitropolitană din Capitală, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I l-a pomenit și pe mitropolitul Epifanie al Kievului, capul Bisericii Ortodoxe autocefale a Ucrainei.

Momentul a fost întâmpinat cu strigăte din mulțime, din partea credincioșilor nemulțumiți de pomenirea ierarhului ucrainean.

Dintre bisericile ortodoxe, Biserica Ortodoxă Autocefală Ucraineană este recunoscută oficial doar de Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol, Biserica Ortodoxă a Greciei, Biserica Ortodoxă a Alexandriei și Biserica Ortodoxă a Ciprului.

Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a participat tăcut la pomenire, fără ca gesturile sau expresiile sale să arate vreo reacție față de decizia Patriarhului Bartolomeu I.