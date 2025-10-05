Steve Jobs: 14 ani de la moartea cofondatorului Apple. Cum și-a trăit viața până în ultima clipă

Se împlinesc 14 ani de la moartea lui Steve Jobs, co-fondatorul gigantului tehnologic Apple, iar viața sa modestă, departe de luxul caracteristic miliardarilor, ascundea o avere impresionantă, estimată la peste 10 miliarde de dolari.

Steve Jobs a fost un om simplu în ceea ce privește locuințele sale, preferând case confortabile și bine amenajate în locul mega-vilelor luxoase, potrivit realestate.

În ultimele două decenii din viață, Jobs a locuit într-o casă cu stil englezesc, cu șapte dormitoare din Palo Alto, California, unde și-a crescut cei trei copii alături de soția sa, Laurene Powell Jobs. Casa era elegant mobilată, iar Jobs era cunoscut pentru atenția sa la detalii, inclusiv la mobilierul din locuință.

În contrast, o altă proprietate a sa, faimoasa vilă Jackling din Woodside, California, a fost una pe care cofondatorul Apple a ajuns să o deteste. Achiziționată în 1984, casa istorică de 30 de camere a fost considerată prea complicată și, după ani de dispute cu autoritățile locale, a fost demolată în 2011, la câteva luni după decesul său.

Cea mai mare parte a averii lui Jobs nu venea de la Apple

Surprinzător, cea mai mare parte a averii lui Jobs nu provenea din acțiunile Apple, ci din acțiunile Disney primite după vânzarea studioului Pixar, care l-au transformat în cel mai mare acționar individual al companiei. Chiar și așa, Jobs a ales un stil de viață modest, refuzând să lase banii să influențeze modul în care trăia sau viața familiei sale.

După moartea sa, Laurene Powell Jobs a moștenit majoritatea averii, inclusiv acțiunile Apple și Disney. În 2017, ea a vândut jumătate din acțiunile de la Disney pentru 7 miliarde de dolari, iar astăzi este estimată la aproximativ 30 de miliarde de dolari.

Cei patru copii ai lui Jobs au primit fiecare moșteniri de câteva milioane de dolari, însă nu au control asupra restului averii, Laurene Powell Jobs explicând că familia sa nu susține acumularea de avere pentru urmași: „Nu sunt interesată de construirea unei averi pentru moștenire, iar copiii mei știu asta… Steve nu era nici el interesat de acest lucru. Dacă trăiesc suficient de mult, totul se va opri la mine”.

Ultimele zile ale lui Steve Jobs

Steve Jobs a murit pe 5 octombrie 2011, la 56 de ani, din cauza complicațiilor unui cancer pancreatic rar.

În ultimele luni din viața sa, el a ales să se retragă din viața publică și să petreacă timp cu cei dragi. În august 2011, a demisionat din funcția de CEO al Apple, fiind înlocuit de Tim Cook, și a continuat să participe la întâlniri importante până în ultimele zile.

În această perioadă , Jobs a primit vizite de la prieteni și colaboratori apropiați, cu care a discutat despre trecutul său și despre viitorul Apple. De asemenea, a avut conversații importante cu Jony Ive, designerul principal al Apple, despre moștenirea sa și despre direcțiile viitoare ale companiei, conform businessinsider.