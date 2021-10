Stenograme de la Sectorul 1. Consilierii PNL o întreabă pe Armand unde sunt banii?

Au apărut stenograme cu discuțiile legate de bugetul primăriei Sectorului, iar primarul Clotilde Armand a întâmpinat dificultăți în a explica consilierilor de ce nu a prevăzut în bugetul Sectorului banii pentru facturile din anul 2020:

„Am niște cheltuieli, cum am explicat, pe partea de funcționare, pentru că am plătit niște sume fantastice din facturi din anul 2020, care am fost obligată să le plătesc, chiar dacă contractele sunt sub anchetă și aceste cheltuieli trebuie să le fac. În primul rând salariile, apoi utilitățile, e obligatoriu să fac o rectificare bugetară“, a precizat primarul Clotilde Armand.

Consilier PNL: „Și la ADP nu a fost așa? Nu, este nelegal ca dumneavoastră să semnați un buget în luna aprilie fără să luați în considerare ce mi-ați spus acum. Facturile de anul trecut la știați deja. Ce să mai zicem? Sperați să nu se plătească sau ce?“

Clotilde Armand: „Da, eu speram să nu le plătim. Eu am făcut tot posibilul ca să renegociez...“

Consilier PNL: „Și ce ați rezolvat?“

Clotilde Armand: „Am rezolvat destul de multe, domnule consilier...“

Consilier PNL: „Văd, doar ce-mi spuneți că toți banii au fost cheltuiți și aveți nevoie de o nouă alocare bugetară. Deci, nu chiar atât de mult cum sperați. Noi doar vă cerem să puneți în aplicare proiectele noastre, care sunt votate de consilierii PNL pentru cetățenii din Sectorul 1 și să explicați problemele care au fost cu bugetul până acum. Noi descoperim, cu stupoare, că ați propus un buget nelegal și vă întrebăm ce s-a întâmplat? Îmi răspundeți cu niște explicații care unele pot fi reale, dar majoritatea sunt fantasmagorice, pentru că dumneavoastră aveți informații necesare, dar ați luat niște decizii pe propria răspundere.

Nu ați venit să spuneți -uitați, oameni buni, avem problema asta, am 100 de facturi pe care aș vrea să le contestăm în instanță. Sunteți de acord să nu le trecem în buget?- Nu ați făcut asta... Mi se părea normal în care să avem o asemenea relație, nu, în care să știm exact ce votăm, cu toții...“

Consilier PNL: „Doamna primar, în momentul în care și-a asumat să nu plătească conștient, strategic facturile Romprest, trebuie să-și asume integral și plata tuturor penalizărilor care astăzi se ridică la 23 de milioane de lei. Mulțumesc, să se înregistreze acest lucru!“