Statul din UE unde centrala nu se pornește oricând: Limită de 19°C și amenzi grele pentru cei care încalcă legea

În fiecare an, odată cu venirea frigului, italienii trebuie să respecte un set strict de reguli privind momentul în care pot porni încălzirea în locuințe. În Italia, statul reglementează prin lege nu doar perioada de utilizare a centralelor termice, ci și temperatura maximă admisă în interiorul clădirilor. Nerespectarea acestor norme poate atrage amenzi considerabile, potrivit publicației Corriere della Sera.

Spre deosebire de alte țări europene unde locatarii decid singuri când își pornesc sistemele de încălzire, în Italia calendarul este stabilit în funcție de zona climatică. Țara este împărțită în șase regiuni, delimitate pe baza temperaturilor medii anuale, iar fiecare are un interval clar în care centralele pot fi puse în funcțiune și un număr maxim de ore zilnice.

Când ai voie și cât ai voie în funcție de zone

Astfel, în localitățile cele mai calde, precum Lampedusa, Linosa sau Porto Empedocle (zona A), încălzirea este permisă doar între 1 decembrie și 15 martie, timp de maximum șase ore pe zi. În sud, în orașe precum Palermo, Catania sau Reggio Calabria (zona B), perioada se extinde până la 31 martie, cu opt ore zilnic. În centrul țării, la Napoli, Salerno sau Taranto (zona C), sistemele pot funcționa din 15 noiembrie până la 31 martie, maximum zece ore pe zi.

În zonele cu ierni mai reci – Roma, Florența, Genova sau Pescara (zona D) – încălzirea este permisă de la 1 noiembrie până la 15 aprilie, până la 12 ore pe zi. Nordul Italiei, cu orașe precum Milano, Torino, Bologna și Veneția (zona E), are cele mai lungi perioade de utilizare: între 15 octombrie și 15 aprilie, maximum 14 ore zilnic. Doar zona F, care include localități montane ca Belluno, Trento sau Cuneo, este scutită de restricții.

Temperatura maximă admisă și amenzi

Regulile nu se limitează însă la durata folosirii centralei. Statul impune și o temperatură maximă admisă în interior: 19°C pentru locuințe, cu o marjă de toleranță de două grade, și 17°C pentru spațiile industriale sau ateliere. Măsura face parte din politica națională de eficiență energetică și are scopul de a reduce consumul de gaz și emisiile de carbon, mai ales în contextul crizei energetice globale.

Încălcarea acestor reguli poate costa. Cei care pornesc sistemul de încălzire înainte de termen sau setează temperatura prea ridicată riscă amenzi între 500 și 3.000 de euro, conform organizației Assoutenti, care protejează drepturile consumatorilor. În unele cazuri, autoritățile locale pot adăuga penalități suplimentare de până la 800 de euro.

Economie și căldură fără riscul amenzilor

Pentru a evita aceste sancțiuni și a menține facturile sub control, Agenția Națională pentru Eficiență Energetică (ENEA) oferă câteva recomandări practice: verificarea periodică a centralei, reglarea atentă a temperaturii, izolarea ferestrelor noaptea, montarea de robinete termostatice și evitarea acoperirii radiatoarelor. De asemenea, locatarii sunt sfătuiți să instaleze sisteme moderne de control al consumului și să investească în izolație termică.

Astfel, în Italia, confortul termic nu este doar o chestiune de alegere personală, ci un echilibru atent între lege, responsabilitate energetică și grijă pentru mediu.