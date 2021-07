Statuia Prințesei Diana, comandată de fiii săi, va fi inaugurată astăzi în Londra

Ducii de Cambridge și Sussex, Prinții William și Harry, se vor întâlni pentru a inaugura o statuie a mamelor lor, Prințesa Diana, care ar fi împlinit astăzi 60 de ani. Evenimentul va fi prima apariție împreună a celor doi frați din aprilie, când William și Harry s-au văzut la înmormântarea Ducelui de Edinburgh, Prințul Philip, transmite BBC.

Cerută în 2017 de cei doi nepoți ai Reginei Elisabeta a II-a, statuia va fi ridicată în grădina scufundată de la Palatul Kensington. La vremea comenzii, cei doi au spus că speră ca monumentul să-i ajute pe vizitatorii palatului „să se gândească la viața și moștenirea lăsată” de mama lor.

Harry, care trăiește în Statele Unite ale Americii alături de soția sa și cei doi copii, a venit în Marea Britanie săptămâna trecută pentru a sta în izolare înainte de evenimentul de astăzi, 1 iulie. Cu o zi în urmă, acesta a făcut o vizită surpriză ceremoniei fundației de caritate pentru copii WellChild.

Palatul Kensington a confirmat că, pe lângă cei doi frați regali, membrii familiei apropiate a Dianei vor participa la rândul lor la inaugurare, eveniment ce va avea loc în această după-amiază. Comitetul care a supravegheat asupra construcției statuii, dar și asupra redecorării grădinii care o va incorpora, vor participa la rândul lor.

Ian Rank-Broadley, care are o istorie lungă cu creații pentru Familia Regală a Marii Britanii, a fost ales să o sculpteze, fiind la rândul său invitat la ceremonie. Evenimentul va fi totuși unul restrâns din pricina restricțiilor privind răspândirea coronavirusului, în timp ce Regatul Unit se confruntă cu varianta Delta mult mai infecțioasă.

Palatul Kensington a transmis că grădina scufundată a fost „una dintre locațiile preferate ale prințesei” când a trăit acolo. Mai bine de 4.000 de flori au fost plantate pentru redecorare, iar durata întregului proces a fost de 1.000 de ore. Grădina se află în Parcul Hyde din Londra și va fi deschis publicului gratuit, de mâine, în intervalul de timp în care este și palatul deschis.

