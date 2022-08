Statele Unite pun capăt măsurilor migratorii contestate ale lui Trump

Anunţul a venit la câteva ore după ce un judecător a ridicat o ordonanţă ce împiedica administraţia preşedintelui american Joe Biden să abroge "Protocoalele de protecţie a migranţilor" (MPP), o măsură numită "Rămâi în Mexic" (Remain in Mexico).



Foarte criticată de asociaţiile pentru drepturile civile, "Remain in Mexico" a fost implementată în 2019 sub preşedintele Donald Trump, care a făcut din lupta împotriva imigraţiei ilegale unul dintre reperele politicii sale.



Măsura va fi desfiinţată "într-o manieră rapidă şi ordonată", a scris ministerul într-un comunicat.



"MPP-urile au defecte endemice, impun costuri umane nejustificate şi deturnează resurse şi personal de la alte eforturi prioritare pentru a ne securiza graniţa", a justificat ministerul.



La scurt timp după preluarea mandatului, Biden a încercat să le pună capăt, pentru o abordare mai umană a imigraţiei. Dar statele guvernate de republicani, între care Texas, au contestat decizia în instanţă şi au câştigat.



Guvernul a reelaborat apoi proiectul şi a sesizat Curtea Supremă care, la 30 iunie, a validat în cele din urmă anularea decretului de imigrare de către administraţia lui Joe Biden.



De când a început această politică în ianuarie 2019 şi până la suspendarea ei iniţială sub Biden, cel puţin 70.000 de persoane au fost trimise înapoi în Mexic, potrivit American Immigration Council.



În timpul mandatului lui Biden, peste 200.000 de persoane care încercau să intre ilegal în ţară au fost oprite la frontieră în fiecare lună şi întoarse, fie în conformitate cu MPP, fie în temeiul unei politici separate legate de pandemia de COVID -19, blocând oamenii la graniţă.

Donald Trump anunţă că reşedinţa sa din Florida a fost 'percheziţionată' de FBI

Fostul preşedinte american Donald Trump a anunţat luni că celebra sa reşedinţă din Florida, Mar-a-Lago, a fost 'percheziţionată' de poliţia federală (FBI), transmite AFP.

Republicanul, implicat direct sau indirect în mai multe dosare judiciare, nu a precizat motivul. Dar, potrivit presei americane, intervenţia ţine de o anchetă privind proasta gestionare a unor documente clasificate care fuseseră trimise la Mar-a-Lago.

'Naţiunea noastră trăieşte vremuri întunecate, frumoasa mea casă, Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida, este sub asediu şi a fost percheziţionată şi ocupată de numeroşi agenţi FBI', a declarat Donald Trump într-un comunicat, pretinzând că este supus unei 'persecuţii politice'. 'După ce am lucrat şi am cooperat cu agenţiile guvernamentale implicate, această percheziţie neanunţată a casei mele nu a fost nici necesară, nici adecvată', a afirmat el. 'Chiar mi-au spart seiful!', s-a indignat Trump, care nu se afla acolo, potrivit New York Times.

Contactat de AFP, FBI-ul, care nu a confirmat percheziţia deocamdată, a refuzat să facă orice comentariu. În februarie, Arhivele Naţionale au declarat că au fost nevoite să recupereze din Florida 15 cutii de documente pe care Donald Trump le-a luat cu el când a părăsit Washingtonul în ianuarie 2021.

În aceste cutii, scrisori de la Barack Obama şi liderul nord-coreean Kim Jong Un, o hartă a Statelor Unite care făcuse obiectul unor schimburi de replici furtunoase cu serviciul meteorologic american, dar şi, potrivit Washington Post, mai multe documente parafate 'top secret'.

Arhivele Naţionale au afirmat că republicanul nu avea niciun drept să plece cu aceste cutii: conform unei legi din 1978, orice preşedinte american trebuie să transmită toate e-mailurile, scrisorile şi alte documente de lucru ale sale acestei agenţii, însărcinată cu păstrarea lor, scrie Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News