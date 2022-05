Smiley se gândește deja la majoratul fetiței lui. Ce cadou a pregătit alături de Gina Pistol pentru Josephine

„În ziua în care s-a născut, am plâns amândoi în camera lui Josephine. Am făcut o filmare pe care vrem să i-o dăm când face 18 ani.”

„Prima dată când am văzut-o, era cu limba scoasă. Și eu la fel, când sunt concentrat, scot limba. Așa mi-am cunoscut eu fiica”, a povestit Smiley la emisiunea Vorbește Lumea, de pe Pro TV.

„Te iubesc de două ori mai mult”

Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri pe pagina personală de Instagram a lui Smiley, Gina Pistol l-a întrebat pe cântăreț dacă o mai iubește și după ce a devenit mamă.

„Mă mai iubești?”, este întrebarea Ginei Pistol, la care Smiley a oferit următorul răspuns: ”De două ori mai mult”, a spus artistul.

Gina Pistol recunoaște că postura de mamă i-a trezit niște sentimente de care era străină până în prezent:

„Ultima oară când am trăit o stare de genul ăsta a fost după ce am devenit mamă, când am trecut printr-o criză de identitate și mi-era foarte greu să mă adaptez noului stil de viață.”

„Nu anulează bucuria și fericirea pe care le-am trăit și le trăiesc pentru că am un copil, dar cumva am trecut printr-o criză de identitate. Erau momente când îmi era foarte dor de mine și îmi lipseam. Cred că sunt foarte multe femei care se regăsesc în ce spun eu!”, ne-a declarat în exclusivitate Gina Pistol.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News