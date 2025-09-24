Sindicatele din Franța se pregătesc de noi proteste

Sindicatele franceze vor organiza o nouă zi de grevă și proteste pentru a pune presiune pe noul prim-ministru Sebastien Lecornu, potrivit Reuters. Ele cer anularea programului fiscal de austeritate al predecesorului său, Francois Bayrou.

Sindicatele, nemulțumite de discuția cu premierul

Liderii sindicali care s-au întâlnit cu Lecornu miercuri, 24 septembrie, au spus că nu au fost mulțumiți de răspunsul său la ultima lor zi de protest, din 18 septembrie, la care au participat sute de mii de persoane.

„Prim-ministrul nu a oferit răspunsuri clare solicitărilor muncitorilor, deci pentru sindicate este o oportunitate ratată”, a spus Marylise Leon, șefa CFDT, cel mai mare sindicat din Franța.

La doar câteva săptămâni de la numirea sa de către președintele Emmanuel Macron drept al cincilea prim-ministru în mai puțin de doi ani, politicianul de 39 de ani nu a reușit încă să constituie un guvern sau să înainteze proiectul de buget pentru 2026, confruntându-se cu un parlament divizat și cu provocarea de a stabiliza finanțele țării.

Noi proteste la începutul lunii octombrie

„A fost o participare mare pe 18 septembrie și trebuie să o intensificăm din nou pe 2 octombrie”, a spus Sophie Binet, din sindicatul CGT, descriind întâlnirea de miercuri ca o oportunitate ratată în care Lecornu nu a făcut niciun angajament clar.

De la numirea sa, Lecornu a fost puțin vizibil în public și a purtat în principal discuții cu lideri de partide și sindicaliști pentru a încerca să obțină sprijin.

Prim-ministrul și Macron sunt presați, pe de o parte, de protestatari și partide de stânga, care se opun reducerilor bugetare, și pe de altă parte, de investitori, îngrijorați de deficit. Niciunul dintre cele trei grupuri parlamentare principale nu deține majoritatea.

Deficitul bugetar al Franței anul trecut a fost aproape dublu față de plafonul UE, de 3%. Lecornu va trebui să lupte pentru a obține sprijin parlamentar pentru bugetul pe 2026.

Predecesorul său, Francois Bayrou, a fost demis de parlament pe 8 septembrie din cauza planului său de reducere a bugetului cu 44 de miliarde de euro. Lecornu nu a anunțat încă ce va face cu planurile lui Bayrou.