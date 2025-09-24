€ 5.0784
|
$ 4.3162
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 15:52 24 Sep 2025

Sindicatele din Franța se pregătesc de noi proteste

Autor: Iulia Horovei
protest-franta-10-septembrie-2025-blocam-totul-haos-manifestatii-macron-demisia-5_71884800 Sursa foto: Agerpres
 

Sindicatele franceze vor organiza o nouă zi de grevă și proteste pentru a pune presiune pe noul prim-ministru Sebastien Lecornu.

Sindicatele franceze vor organiza o nouă zi de grevă și proteste pentru a pune presiune pe noul prim-ministru Sebastien Lecornu, potrivit Reuters. Ele cer anularea programului fiscal de austeritate al predecesorului său, Francois Bayrou.

Sindicatele, nemulțumite de discuția cu premierul

Liderii sindicali care s-au întâlnit cu Lecornu miercuri, 24 septembrie, au spus că nu au fost mulțumiți de răspunsul său la ultima lor zi de protest, din 18 septembrie, la care au participat sute de mii de persoane.

„Prim-ministrul nu a oferit răspunsuri clare solicitărilor muncitorilor, deci pentru sindicate este o oportunitate ratată”, a spus Marylise Leon, șefa CFDT, cel mai mare sindicat din Franța.

La doar câteva săptămâni de la numirea sa de către președintele Emmanuel Macron drept al cincilea prim-ministru în mai puțin de doi ani, politicianul de 39 de ani nu a reușit încă să constituie un guvern sau să înainteze proiectul de buget pentru 2026, confruntându-se cu un parlament divizat și cu provocarea de a stabiliza finanțele țării.

Noi proteste la începutul lunii octombrie

„A fost o participare mare pe 18 septembrie și trebuie să o intensificăm din nou pe 2 octombrie”, a spus Sophie Binet, din sindicatul CGT, descriind întâlnirea de miercuri ca o oportunitate ratată în care Lecornu nu a făcut niciun angajament clar.

De la numirea sa, Lecornu a fost puțin vizibil în public și a purtat în principal discuții cu lideri de partide și sindicaliști pentru a încerca să obțină sprijin.

Prim-ministrul și Macron sunt presați, pe de o parte, de protestatari și partide de stânga, care se opun reducerilor bugetare, și pe de altă parte, de investitori, îngrijorați de deficit. Niciunul dintre cele trei grupuri parlamentare principale nu deține majoritatea.

Deficitul bugetar al Franței anul trecut a fost aproape dublu față de plafonul UE, de 3%. Lecornu va trebui să lupte pentru a obține sprijin parlamentar pentru bugetul pe 2026.

Predecesorul său, Francois Bayrou, a fost demis de parlament pe 8 septembrie din cauza planului său de reducere a bugetului cu 44 de miliarde de euro. Lecornu nu a anunțat încă ce va face cu planurile lui Bayrou.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

proteste
greva
franta
emmanuel macron
sebastien lecornu
francois bayrou
sindicate
lideri sindicali
austeritate
deficit
program fiscal
muncitori
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
După Macron, Trump l-a umilit în același fel și pe Erdoğan / video viral
Publicat acum 30 minute
Vrei să slăbești? Alimentul din care poți mânca o găleată fără probleme
Publicat acum 31 minute
Turcia a semnat un acord pe 20 de ani cu Mercuria pentru a cumpăra GNL din SUA
Publicat acum 32 minute
CCR, decizie pensii magistrați. Bolojan: Dacă voi demisiona, vă anunț eu
Publicat acum 54 minute
Bulgaria va opri tranzitului gazelor rusești pe teritoriul său către Serbia și Ungaria, din 2026
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 22 Sep 2025
Athanasiu: Bolile mele sunt și bolile oricărui bărbat ajuns la maturitate
Publicat pe 22 Sep 2025
Ce aduce Sezonul Balanței pentru fiecare zodie până pe 23 octombrie
Publicat pe 23 Sep 2025
Soarta Guvernului Bolojan, în mâinile CCR. Bogdan Chirieac: Se aruncă țara în haos. N-am niciun fel de îndoială
Publicat pe 23 Sep 2025
Caz revoltător în toaleta unei școli din Timișoara. Doi elevi anchetați după ce ar fi avut relaţii intime
Publicat acum 8 ore si 45 minute
Singura lege declarată astăzi constituţională de CCR. Sesizările pe celelalte 3 legi, amânate pentru 8 octombrie
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close