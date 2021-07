"Ieri la sediul IGPR a avut loc o întâlnire cu şeful Poliţiei Române, generalul Benone Matei, organizată la solicitarea acestuia. Dl Benone Matei este cunoscut că vine din rândul profesioniştilor Poliţiei, a fost şeful Direcţiei Operaţiuni Speciale şi a curăţat în bine ceea ce în orice organizaţie mai există. A pus la punct mai multe domenii şi ieri am avut plăcuta surpriză că s-a întâlnit cu sindicatele ca să găsim soluţii împreună pentru problemele cu care se confruntă Poliţia Română. Este vorba despre probleme care ţin de disciplină, de pregătirea profesională, de motivarea oamenilor cu experienţă să rămână în sistem. Înainte de a spune cum ne acoperim deficitul, este important să găsim soluţii pentru ca oamenii cu experienţă să rămână în sistem. Şi nu sunt singurele probleme. Sunt situaţii reale la care se caută soluţii pertinente şi lucrurile se vor mişca rapid, sub formă de acţiuni blitz-krieg. Chiar dânsul spunea că dacă lăsăm lucrurile de la sine, nu vor mai avea niciun efect", a declarat Christian Ciocan pentru DC NEWS.

Oamenii din structura centrală a MAI, soluţie pentru deficitul de personal din stradă

"Spre exemplu, a intervenit în situaţii în care indemnizaţii pentru lucrări de excelenţă erau acordate nepotrivit şi a reparat acest lucru pe criterii obiective. A discutat cu sindicatele şi am ridicat mai multe probleme care se referă la reechilibrarea sistemului. S-au căutat soluţii pentru reducerea deficitului de personal ba din forţele jandarmeriei, ba din fel şi fel de forme de încadrare. Noi am spus aşa: hai să vedem ce încărcătură au lucrători din alte departamente ale MAI, din aparatul central. Personal i-am cerut dlui Benone Matei să îi solicite ministrului de Interne o evaluare a aparatului central, ca să vedem dacă toţi oamenii îşi justifică activitatea din aparatul central, pe verticală în jos, sau dacă totuşi unii au un grad de încărcătură mai puţin ridicat. Aceştia ne-ar putea ajuta în stradă, să acoperim deficitul de personal", a mai indicat poliţistul.

Deficit de personal de 26%. "Mii de lucrători duşi în alte structuri"

"S-a discutat pe palierul segmentului de ordine publică, pentru că acesta înregistrează cel mai mare deficit de personal. Deşi există deficit la nivelul întregii Poliţii Române, pe ordine publică din 2010 şi până acum, deficitul se ridică la 26% din totalul posturilor. Au fost plecări către alte structuri. Ordinea Publică reprezintă criminalitatea stradală, de asta se ocupă. Criminalitatea stradală este cea care deranjează cel mai mult şi formează percepţia. Dacă percepţia comunităţii este eronată, nu ne atingem obiectivele. Situaţia asta este de 30 de ani, iar unii au devenit nerăbdători şi vor rezultate imediate. Este important de arătat că acest segment nu este nici inferior, nici superior altor structuri, ci unul extrem de important şi care ar trebui să aibă cel mai mare număr de lucrători. Tocmai aici, un sfert dintre lucrători nu există. Cum să asigurăm ordinea publică?", a mai punctat acesta.

"Dacă nu vom fructifica şansa de acum, vom ajunge în disoluţie"

"Am spus că este extrem de important pentru Poliţia Română şi pentru cetăţenii României ca şeful Poliţiei Române să nu mai fie vulnerabilizat prin tot felul de crize artificiale care se translatează din teritoriu spre centru, am spus că inspectorii şefi sunt manageri de resurse umane şi trebuie să răspundă pentru managementul bun sau prost. Am spus că vom intra în disoluţie dacă nu punem treburile la punct, şi este o şansă pe care Poliţia o are acum. Dacă nu vom fructifica această şansă, vom ajunge în disoluţie, iar disoluţia în ordine publică ar fi dramatică. Trebuie să punem oamenii potriviţi în locurile potrivite. Spre exemplu, în cazuri cum au fost cel de la Oneşti şi nu numai, negociatorii trebuie aleşi pe anumite criterii. Dacă trimiţi o persoană de dragul de a o trimite, cu vârsta de 20 de ani, să zicem, nu va intra într-o relaţie cu agresorul, dacă acesta este din altă generaţie. Vor trebui găsite calităţi strict pe domenii de competenţă, să nu mai mutăm oameni de colo colo, asta a zis şi generalul Matei", a concluzionat Christian Ciocan.