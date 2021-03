Simona Pătruleasa, moment dureros în căsnicie: Mulți divorțează din acest motiv

"Cel mai dificil moment din viața noastră a fost acela în care am aflat că nu pot să rămân însărcinată. A fost un moment dureros și greu. Mi-am dat seama că nu orice soț, bărbat poate duce un astfel de moment. Mulți tineri au ajuns să divorțeze din acest motiv, pentru că soții erau copleșiți de toată nebunia asta care înseamnă fertilizare in vitro, drumurile la spital. Sabin a fost cel care, atunci când eram cu moralul la pământ, m-a susținut și mi-a dat încredere că vom reuși. Și am reușit", a declarat Simona Pătruleasa pentru viva.ro.