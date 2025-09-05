Data publicării:

Sezonul turistic din România, în cădere liberă în 2025

Autor: Crişan Andreescu | Categorie: Economie
Foto: Crișan Andreescu
Foto: Crișan Andreescu

Numărul turiștilor sosiți în unitățile de cazare din România, în primele șapte luni ale anului, a fost de 7,603 milioane, în scădere cu 0,8% față de intervalul similar din 2024, arată datele publicate, vineri, de Institutul Național de Statistică (INS).

Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS), sectorul turistic din România a înregistrat o scădere a sosirilor turiștilor români în primele două luni de vară: -4,2% în iunie și -4,4% în iulie, comparativ cu aceleași luni din 2024. În paralel, sosirile turiștilor străini au continuat trendul ascendent, cu +7,2% în iunie și +0,6% în iulie.

Aceeași polarizare se observă și în statistica privind înnoptările: românii au petrecut cu -1% mai puține nopți în iunie și cu -5,3% mai puține în iulie, o scădere abruptă, îngrijorătoare și critică, în timp ce străinii au generat o creștere de 6,3% în iunie și doar 0,1% în iulie, când aproape a stagnat.

Deși datele INS acoperă doar începutul sezonului estival (iunie și iulie), informațiile centralizate de BIBI Touroperator oferă o perspectivă completă asupra întregii veri, incluzând luna august. Conform acestora, sezonul estival 2025 s-a încheiat cu o scădere la nivel național, similară cu cea indicată de INS, în comparație cu aceeași perioadă din 2024. Chiar dacă primele luni ale anului au adus o creștere de 10%, în prezent ne aflăm într-un punct critic, sub nivelul înregistrat anul trecut. Deși programul „Litoralul pentru toți” menține vacanțele active și în luna septembrie, peste 95% din datele sezonului sunt deja consolidate, conturând o imagine clară a evoluției acestuia.

Riviera Românească


Riviera Românească, cu 4.900 de unități clasificate și aproape 155.000 locuri de cazare autorizate, a înregistrat în vara 2025 o scădere de 4,2% a rezervărilor față de anul precedent. Durata medie a sejurului a fost de 4,6 nopți, iar tariful mediu per persoană a urcat la 1.136 lei/sejur, cu 3,4% mai mult decât în 2024. Cele mai solicitate destinații au fost: Mamaia Nord, Jupiter, Saturn și Eforie Nord cu peste 60% din rezervări. S-a remarcat o creștere de 10% a cererii pentru hotelurile all inclusive, în timp ce unitățile nemodernizate sau care n-au adaptat tarifele la cerințele pieței, au stagnat sau au pierdut din turiști.

Munte - Balneo

În paralel, stațiunile montane și balneare au menținut nivelul tarifelor din 2024, cu ajustări moderate și o ușoară creștere a duratei medii a sejurului. Dacă pentru segmentul balneo TO a înregistrat o creștere a vânzărilor de aproape 2% față de anul trecut, zona de munte a suferit o scădere de 9%. Tariful per sejur a atins nivelul de 590 lei/persoană în zonele montane și 1.219 lei/persoană în stațiunile balneare, marcând o creștere de 6,5% comparativ cu anul precedent. Durata medie a sejurului a crescut ușor, de la 3,7 nopți la 3,9 nopți pe segmentul balneo, în timp ce zona de munte a înregistrat o stagmare a duratei sejurului la 3 nopți.. Cele mai solicitate destinații montane au fost: Sinaia, Predeal și Poiana Brașov (55% din rezervări), iar pe segmentul balnear:  Băile Felix, Sovata și Băile Herculane (64%).

Delta Dunării


După o creștere remarcabilă de 12% în 2024, Delta Dunării rămâne o destinație de interes, chiar dacă rezervările din vara 2025 au înregistrat o scădere de 10%, în ciuda tarifelor mai accesibile. Această ajustare poate fi privită ca o oportunitate de recalibrare și promovare, într-un sezon cu potențial de redresare până la finalul anului. Durata medie a sejurului a fost de 3 nopți, cu un tarif mediu de 799 lei/persoană/sejur, în scădere cu 4,65% față de anul trecut, când tariful a fost de 838 lei/persoană/sejur. 

Scăderea numărului de turiști în Delta Dunării în 2025 este rezultatul unei combinații de factori economici și sociali. Pentru a atrage mai mulți vizitatori, Delta are nevoie de o ofertă turistică mai variată: mese incluse, experiențe, acces facil și sigur pe apă, evenimente cu specific local și o campanie de promovare intensificată. Cele mai solicitate destinații pentru sezonul 2025 au fost: Murighiol, Sulina, Mahmudia  și Sfântu Gheorghe, care au însumat 63% din totalul rezervărilor touroperatorului.


 „Sezonul estival 2025 a fost marcat de provocări economice.. Deși am înregistrat creșteri modeste, cheltuielile au fost mai mari, iar fiscalitatea crescută a afectat atât turiștii, cât și operatorii. Incoming-ul a fost singurul segment cu o creștere constantă, iar investițiile în hoteluri cu servicii complete și spa premium oferă speranță pentru viitor. Rezervările pentru iarnă sunt în creștere, iar ofertele pentru litoralul 2026 sunt deja lansate, cu accent pe pachetele all inclusive și perioadele de festivaluri.” — Adrian Voican, președinte BIBI Group4Travel. 

Deși rezervările pentru sezonul estival 2026 au început încă din această vară, la aceleași tarife din 2025, contextul economic ridică semne de întrebare asupra evoluției turismului intern. Pentru anul viitor, impredictibilitatea cadrului fiscal, marcată de posibila majorare a cotei de TVA și de menținerea valorii actuale a voucherelor de vacanță, în pofida micilor modificări aduse prin Legea nr. 141 din 25 iulie 2025, ale cărei norme de aplicare încă n-au apărut, conturează un context nefavorabil pentru industria ospitalității. În lipsa unor măsuri de sprijin coerente din partea guvernanților, operatorii din turism se confruntă cu o scădere a încrederii și cu dificultăți în planificarea investițiilor. 

