Data actualizării: 23:05 25 Sep 2025 | Data publicării: 23:04 25 Sep 2025

Serghei Lavrov: NATO și UE au declarat un război Rusiei

Autor: Ioan-Radu Gava
lavrov-ucraina_95134800 Foto: Agerpres
 

Serghei Lavrov, ministrul Afacerilor Externe de la Moscova, spune că NATO și UE sunt în război cu Rusia.

Ministrul de externe al Rusiei a acuzat NATO și Uniunea Europeană că folosesc Ucraina pentru a purta război împotriva țării sale, într-un discurs rostit joi la marginea Adunării Generale a Națiunilor Unite, pe care Marea Britanie l-a respins drept „distorsiuni false dintr-o lume de fantezie”, scrie Reuters.

El a vorbit la o reuniune a miniștrilor de externe din cadrul G20 de la ONU, la două zile după ce președintele american Donald Trump, într-o schimbare de retorică, a ironizat performanța militară a Moscovei în Ucraina și a spus că, în opinia sa, Kievul ar putea recuceri tot teritoriul său.

„Un alt exemplu clar este criza din Ucraina provocată de Occident, prin care NATO și UE au... deja declarat un război real țării mele și sunt direct implicate în acesta”, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov.

Lavrov a făcut remarci similare și în trecut, însă ecoul lor în interiorul clădirii ONU, rostit în fața colegilor săi miniștri de externe din G20, a subliniat gravitatea momentului.

El nu a făcut nicio referire la comentariile lui Trump de la începutul acestei săptămâni, repetând în schimb poziția Rusiei că acțiunile Occidentului au provocat războiul din Ucraina, care a început când forțele Moscovei au lansat o invazie la scară largă în februarie 2022.

Secretarul de externe britanic, Yvette Cooper, l-a criticat pe Lavrov pe măsură ce se pregătea să părăsească sala în timp ce își începea discursul și a condamnat „războiul neprovocat de agresiune” al Rusiei.

„Nicio cantitate de distorsiuni false dintr-o lume de fantezie, dezinformare și propagandă din partea reprezentantului rus despre cauzele războiului nu va convinge pe nimeni”, a spus ea.

Forțele ruse ocupă aproximativ 20% din Ucraina, iar luptele continuă în estul țării, mai mult de trei ani și jumătate de la invazia la scară largă.

Șefa politicii externe a Europei, Kaja Kallas, a cerut marilor puteri să exercite presiune internațională asupra Rusiei.

„Nu există semne că obiectivul Rusiei de a subordona Ucraina s-a schimbat”, a spus ea.

