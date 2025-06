SEISM 2025. Cătălin Predoiu: Siguranţa cetăţenilor rămâne prioritate zero

Siguranţa cetăţenilor rămâne prioritate zero - a transmis premierul interimar Cătălin Predoiu, în contextul desfăşurării exerciţiului naţional ''SEISM 2025''.

Aproape 3.000 de cadre MAI - pompieri, poliţişti, jandarmi, SMURD - au participat la exerciţiul care a început sâmbătă, la ora 07:41.

"Am fost azi-noapte pe teren, alături de colegii din Ministerul Afacerilor Interne, la un exerciţiu amplu care simulează un scenariu extrem: cutremur major combinat cu contaminare radioactivă. Este un exerciţiu planificat de mult timp, nu un demers spontan.

Aproape 3.000 de cadre MAI - pompieri, poliţişti, jandarmi, SMURD - sunt implicate în testarea şi perfecţionarea reacţiei noastre în caz de dezastru. Am vrut să fiu prezent pentru a transmite un semnal clar: tratăm cu maximă seriozitate pregătirea pentru situaţii de urgenţă, a precizat duminică premierul interimar, ministru de Interne.



Predoiu a concluzionat că totul s-a desfăşurat profesionist, eficient, fără ezitări.



Vom analiza fiecare detaliu, vom învăţa şi vom îmbunătăţi. Siguranţa cetăţenilor rămâne prioritatea noastră zero", a transmis Cătălin Predoiu, potrivit unui comunicat.



El a arătat că a cerut secretarului de stat Raed Arafat să întocmească un raport, pe care îl va prezenta preşedintelui, dar şi viitorului premier.



Am cerut secretarului de stat Arafat să întocmească un raport comprehensiv, discutăm cu toţi şefii de structuri, şeful IGSU, dar şi structurile din cadrul sistemului, pe care o să-l discut, o să îl prezint şi viitorului prim-ministru, o să îl înaintez şi către Cotroceni, către domnul preşedinte, pentru că acest domeniu este unul cheie pentru siguranţa cetăţenilor, într-o lume din ce în ce mai complexă şi mai afectată de provocări multiple în domeniul situaţiilor de urgenţă, de la schimbări climatice până la catastrofe naturale sau incidente industriale, a mai spus Predoiu.

