Șefa Agenției Antidoping, despre Simona Halep: "Să nu se facă o confuzie cu suspendarea, că am văzut scris peste tot"

Gabriela Andreiașu spune că Simona Halep nu este suspendată doar din tenis, ci și din tot ceea ce înseamnă sport, ea nemaiavând dreptul să aibă nici o calitate în activitatea sportivă.

"Substanța aceasta a fost introdusă pe lista celor interzise în anul 2018 și este o substanță interzisă permanent, adică și în interiorul și în afara competiției. Sportivii nu au voie să folosească aceste substanțe, iar în cazul în care au probleme medicale ei pot folosi aceste substanțe, dar pe baza unei scutiri de uz terapeutic. În cazul Simonei, vorbim de o substanță în proba biologică, iar rezultatul este clar, confirmat prin analiza probei B, care confirmă rezultatul probei A. În momentul de față, Simona Halep este suspendată provizoriu din activitatea sportivă, deci nu doar din tenis, să nu se facă o confuzie, pentru că așa am văzut scris peste tot 'suspendată din tenis'. În perioada de suspendare nu are voie să aibă nici o calitate în activitatea sportivă. Are dreptul să conteste această suspendare provizorie și forul care decide dacă-i ridică sau nu suspendarea provizorie este Federația Internațională," a spus Andreieșu la Antena 3.

Care ar putea fi perioada minimă de suspendare pentru Simona Halep

Conform primelor informații, folosirea substanței "Roxadustat" poate aduce o perioadă a suspendării de până la patru ani. Totuși, dacă Simona Halep își va dovedi nevinovăția, ar putea primi jumătate din pedeapsa stabilită.

"Mai departe, Simona trebuie să-și dovedească nevinovăția, să demonstreze cum a ajuns substanța în organismul ei, cine i-a dat-o, dacă i-a dat-o cineva, cine este persoana respectivă, iar în cazul în care se demonstrează că acea persoană i-a recomandat să ia medicamentul care este interzis, riscă să intre sub codul legislației antidoping și să fie sancționată pentru complicitate. Șansele să i se ridice suspendarea provizorie sunt foarte mici, iar în ceea ce privește perioada de suspendare definitivă, aici rămâne la decizia forului internațional să stabilească pe baza dovezilor care este suspendarea care i se aplică. Există și o prevedere în cod de eliminare a perioadei de suspendare în circumstanțe excepționale, dar când vorbim de un sportiv la un asemenea nivel de performanță sportivă, cu un staff tehnic foarte bine pregătit, care trebuia să-i asigure suportul din toate punctele de vedere și să verifice toate medicamentele pe care sportiva le folosea, fie că i le recomanda medicul personal, ori de la altă clinică, dacă a fost pentru alte afecțiuni. Și sportivii sunt pacienți ca noi toți și au probleme de sănătate, deci pot folosi aceste substanțe pe baza unei scutiri de uz terapeutic. Simona Halep trebuie să stabilească dacă cineva i-a dat respectiva substanță fără ca ea să știe. Dacă demonstrează lipsa vinovăției, sancțiunea poate fi redusă la jumătate," mai spus Gabriela Andreiașu.

Simona Halep a anunțat vineri că a fost testată pozitiv la controlul antidoping

Cea mai bună jucătoare română de tenis, Simona Halep, a anunţat, vineri, pe Instagram, că a fost testată pozitiv la un control antidoping, la substanţa roxadustat.



Astăzi începe cel mai dificil meci din viaţa mea: o luptă pentru adevăr. Am fost notificată că am fost testată pozitiv pentru o substanţă numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică, lucru care a venit ca cel mai mare şoc al vieţii mele, a scris Halep, fost lider mondial, în reţeaua de socializare amintită.



În toată cariera mea, ideea de a trişa nu mi-a trecut nici măcar o dată prin minte şi este total împotriva valorilor cu care am fost educată. În faţa unei situaţii aşa de nedrepte, mă simt confuză şi trădată. Voi lupta până la sfârşit pentru a dovedi că nu am luat conştient substanţa interzisă şi am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieşi la iveală, a mai spus Halep.

