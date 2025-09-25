Sectorul energetic din România, critic. Cât de rentabile sunt investiţiile băncilor în energie

Tranziţia energetică cere investiţii la un nivel fără precedent, atât publice cât şi private, pe plan domestic şi internaţional. Finanţarea infrastructurii verzi, asigurarea căilor pentru tranziţie şi atragerea capitalului strategic sunt inima acestei transformări. Care este rolul pieţelor financare, ale instrumentelor de finanţare naţionale şi europene, dar şi al modelelor financiare inovative în accelerarea proiectelor de energie sustenabilă?

"Când vorbim de energie, vorbim atât de infrastructură, cât şi de importanţa pe care o au combustibilii alternativi, adică energia viitorului. Comisia pentru Industrii şi Servicii a vrut să antameze viitorul şi a reuşit să treacă prin Parlament o lege dedicată hidrogenului. Dacă ar fi să vorbim despre finanţare, e foarte important de cum folosim atuurile pe care România le are din perspectiva resurselor, a resurselor de gaz şi a celor care ţin de energia nucleară. În acest context, când vorbim de finanţare, aş spune că banca hidrogenului la nivel mondial vine şi suplimentează, pe lângă cei 2 miliarde puşi în finanţare, proiecte importante în domeniul hidrogenului.

De curând, România a pierdut 7 miliarde din fondurile destinate prin PNRR, iar la nivelul Ministerului Energiei aproape 392 milioane de euro, care vizează inclusiv această componentă, au fost tăiate. De ce? Pentru că este important să învăţăm să prioritizăm. Dacă o strategie energetică poate fi importantă la nivel declarativ, e foarte importantă continuitatea, indiferent de culoarea politică. România poate reprezenta, pentru viitor, un important furnizor de energie curată pentru Europa. Să nu uităm că Transgaz a anunţat că îşi doreşte să dezvolte proiecte care să permită injectarea hidrogenului în reţele de gaz. Sunt proiecte de 692 de milioane de dolari.

Avem nevoie de date reale. Aici vorbim de raportul de sustenabilitate. Companiile, din 2024, sunt obligate să aibă acest raport. Uitându-mă spre investiţii, sunt sigură că şi băncile, şi cei care investesc, se vor uita la această componentă. Până în 2027, ştim că şi IMM-urile sunt obligate să dea acest raport de sustenabilitate", a declarat Oana Marciana Ozmen, expert în energie, fost deputat în Parlamentul României.

Băncile vor să finanţeze sectorul energetic, dar nu e suficient

"Premier Energy activează în România, Republica Moldova şi recent Ungaria. Suntem aici de mai bine de 10 ani şi ne extindem gradual şi anual prezenţa. Suntem unul dintre puţinii jucători integraţi din Europa de Sud-Est şi continuăm să investim în regiune. De-a lungul timpului am reuşit să atingem 1,3 milioane de clienţi finali în România pe gaze şi electricitate, suntem la 70% în Moldova. Continuăm planul de expansiune pe energie verde. Finanţăm un proiect în Ungaria de 158 MW, şi mă bucur să spun că vedem interes tot mai mare şi un apetit interesant din partea băncilor.

Consider că un investitor de talia noastră, şi nu numai, toţi cei care targetează România, trebuie să apeleze la toate sursele de finanţare, publice şi private. Pe lângă capitalul investiţional, mă refer şi la pieţe de capital. Ne-am listat pe BVB, am atras investitori instituţionali de talia BERD şi am deschis drumul spre guvernanţă corporativă şi transparenţă, nişte criterii importante pe care orice investitor care vine în România trebuie să le aibă.

Când vorbim despre piaţa de capital, putem vorbi şi despre emisiuni de obligaţiuni. Vorbim şi despre sprijinul partenerilor financiari, al băncilor. De-a lungul existenţei noastre, băncile cumva au fost una dintre sursele de finanţare atât a expansiunii investiţionale, cât şi a capitalului de lucru. Vedem un apetit crescut din partea sectorului bancar, cred că poate ţine pasul cu apetitul investiţional. Dar fără acest mix nu putem creşte, nu ne putem dezvolta", a declarat Iuliana Pănescu, trezorier şef la Premier Energy.

Cât de rentabilă este pentru bănci finanţarea domeniului

"Pe parcursul celor 30 de ani de activitate în România, am îmbinat activităţile care ţin de sfera de bancă comercială cu ceea ce presupune activitatea de bancă de investiţii, care este predominantă pentru grupul Citi. Am avut o apropiere deosebită pentru sectorul energetic, prin intermediul tranzacţiilor pe care le-am intermediat, şi care ne-au permis să aducem o contribuţie pozitivă la dezvoltarea pieţei de capital dar şi la aducerea unor flow-uri investiţionale importante. În 2024, am fost una dintre băncile care a intermediat pentru România prima emisiune de obligaţiuni verzi pe pieţele internaţionale. Considerăm că sectorul energetic este unul critic, care poate aduce o contribuţie pozitivă la modernizarea României, la dezvoltarea sustenabilă a ţării noastre.

Prin anvergura proiectelor din piaţă, credem că România are toate atributele pentru a fi un jucător strategic în arhitectura de securitate energetică regionale şi europeană.

Suntem dornici să sprijinim în continuare povestea României de dezvoltare. Vorbim şi de entităţile private care îşi desfăşoară activitatea în sectorul energetic românesc", a declarat şi Nicoleta Forfotă, director comercial la Citi Bank.