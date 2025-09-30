€ 5.0783
Data publicării: 10:05 30 Sep 2025

Se încheie încă o poveste de dragoste de la Hollywood: Nicole Kidman şi Keith Urban se despart după o căsnicie de 19 ani
Autor: Andreea Deaconescu

hollywood FOTO: Pexels
 

Actriţa Nicole Kidman, recompensată cu Oscar, şi vedeta muzicii country Keith Urban se despart după 19 ani de căsnicie, au relatat luni mai multe publicaţii, citând surse anonime, potrivit Reuters.

Cele două vedete au început să locuiască separat la începutul verii, când Urban s-a mutat din locuinţa cuplului din Nashville, Tennessee, şi şi-a cumpărat o locuinţă proprie în capitala muzicii country, potrivit publicaţiei TMZ.com, care a relatat prima informaţia.

Atât TMZ, cât şi revista People au relatat că Nicole Kidman s-a opus despărţirii şi că a luptat să-şi menţină căsnicia.

Reuters nu a putut confirma în mod independent ştirea despărţirii. Mai mulţi agenţi şi reprezentanţi ai celor două vedete nu au răspuns pe moment solicitării Reuters de a comenta informaţia.

Nicole Kidman, în vârstă de 58 de ani, şi Keith Urban, de 57 de ani, şi-au început carierele artistice în Australia şi deţin dublă cetăţenie americană şi australiană. S-au cunoscut în ianuarie 2005 cu prilejul unui eveniment de la Hollywood care promova Australia şi s-au căsătorit în luna iunie a anului următor în Sydney.

Au două fiice, Faith Margaret, de 14 ani, şi Sunday Rose, de 17 ani. Kidman are doi copii adoptaţi din căsătoria anterioară cu actorul Tom Cruise.

Kidman, recompensată cu Oscar pentru rolul scriitoarei Virginia Woolf din pelicula "The Hours", a publicat în iunie pe reţelele de socializare o fotografie în care apare alături de Urban cu prilejul aniversării căsătoriei, potrivit The Hollywood Reporter.

Potrivit aceleiaşi publicaţii, cele mai recente fotografii ale cuplului publicate de Urban pe reţelele de socializare datează din luna mai, când cei doi au participat la Academy of Country Music Awards, unde cântăreţul, deţinător a patru trofee Grammy, a primit ACM Triple Crown.

Kidman a finalizat la începutul acestei luni filmările la o continuare a peliculei "Practical Magic", alături de Sandra Bullock, în timp ce Urban se află, din luna mai, într-un turneu de promovare a celui de-al 11-lea album de studio, "High", potrivit The Hollywood Reporter.

