Se îmbunătățesc relațiile dintre SUA și UE? Trump reduce taxele la maşinile europene

Prin acest acord, se confirmă reducerea taxelor vamale la maşinile şi componentele auto din UE de la 27% la 15%, începând cu 1 august și se prezintă excepţiile ce vizează anumiţi compuşi farmaceutici, toate aeronavele şi componentele de avioane şi anumite resurse naturale, transmite Reuters.

În Registrul Federal, Departamentul american al comerţului şi Biroul Reprezentantului Comercial al SUA (USTR) au informat că au amendat legislaţia pentru a implementa Acordul cadru convenit cu UE la finalul lunii iulie, prin care sunt reduse taxele vamale americane la 15% la majoritatea importurilor din UE, inclusiv automobile.

Prin urmare, acordul a fost modificat iar taxele vamale se aplică retroactiv, începând cu 1 august, dar producătorii auto europeni trebuie să aştepte înştiinţarea oficială.

De asemenea, sute de produse din blocul comunitar sunt exceptate de la taxele vamale, inclusiv resursele naturale, cum ar fi pluta, care nu sunt disponibile în UE, toate aeronavele şi componentele de avioane, produse farmaceutice generice şi precursori chimici.