€ 5.0784
|
$ 4.3162
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 21:50 24 Sep 2025

Se îmbunătățesc relațiile dintre SUA și UE? Trump reduce taxele la maşinile europene

Autor: Andreea Deaconescu
republicanii-lui-trump-intentioneaza-sa-lanseze-anchete-de-amploare-asupra-administratiei-biden-daca-vor-castiga-alegerile_91419400 Donald Trump / Foto Agerpres
 

Administraţia Trump a anunţat miercuri implementarea acordului comercial SUA-UE.

Prin acest acord, se confirmă reducerea taxelor vamale la maşinile şi componentele auto din UE de la 27% la 15%, începând cu 1 august și se prezintă excepţiile ce vizează anumiţi compuşi farmaceutici, toate aeronavele şi componentele de avioane şi anumite resurse naturale, transmite Reuters.

În Registrul Federal, Departamentul american al comerţului şi Biroul Reprezentantului Comercial al SUA (USTR) au informat că au amendat legislaţia pentru a implementa Acordul cadru convenit cu UE la finalul lunii iulie, prin care sunt reduse taxele vamale americane la 15% la majoritatea importurilor din UE, inclusiv automobile.

Prin urmare, acordul a fost modificat iar taxele vamale se aplică retroactiv, începând cu 1 august, dar producătorii auto europeni trebuie să aştepte înştiinţarea oficială.

De asemenea, sute de produse din blocul comunitar sunt exceptate de la taxele vamale, inclusiv resursele naturale, cum ar fi pluta, care nu sunt disponibile în UE, toate aeronavele şi componentele de avioane, produse farmaceutice generice şi precursori chimici. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

trump
sua
ue
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
James Comey, fostul director al FBI, ar urma să fie pus sub acuzare
Publicat acum 22 minute
Brânzică Almette de casă: simplu, rapid și mai bună decât cea din magazin!
Publicat acum 26 minute
Lavrov i-a spus lui Rubio că europenii și Kievul sunt de vină pentru prelungirea războiului din Ucraina
Publicat acum 31 minute
Cum să scapi de igrasie fără bătăi de cap. Soluții care chiar funcționează
Publicat acum 36 minute
Miruță, un ministru de noaptea minții! Dovada, azi de față cu muncitorii de la Damen
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 22 Sep 2025
Athanasiu: Bolile mele sunt și bolile oricărui bărbat ajuns la maturitate
Publicat pe 22 Sep 2025
Ce aduce Sezonul Balanței pentru fiecare zodie până pe 23 octombrie
Publicat pe 23 Sep 2025
Caz revoltător în toaleta unei școli din Timișoara. Doi elevi anchetați după ce ar fi avut relaţii intime
Publicat pe 23 Sep 2025
Soarta Guvernului Bolojan, în mâinile CCR. Bogdan Chirieac: Se aruncă țara în haos. N-am niciun fel de îndoială
Publicat acum 15 ore si 21 minute
Singura lege declarată astăzi constituţională de CCR. Sesizările pe celelalte 3 legi, amânate pentru 8 octombrie
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close