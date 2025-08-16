Data actualizării: | Data publicării:

Scrisoarea trimisă de Melania Trump lui Vladimir Putin

Autor: Irina Constantin

Soția președintelui american i-a adresa o scrisoare președintelui rus, Vladimir Putin, în contextul întâlnirii din Alaska.

Soţia preşedintelui american Donald Trump, Melania Trump, a abordat situaţia dificilă a copiilor din Ucraina şi Rusia într-o scrisoare personală adresată preşedintelui rus Vladimir Putin, au declarat vineri doi oficiali ai Casei Albe, arată Reuters. 

Preşedintele Donald Trump i-a înmânat personal scrisoarea lui Vladimir Putin în cadrul discuţiilor purtate la summitul din Alaska, au declarat oficialii pentru Reuters. Melania Trump nu l-a însoţit pe preşedintele SUA în Alaska.

Oficialii nu au dezvăluit conţinutul scrisorii, în afară de a menţiona că aceasta se referă la răpirile de copii în războiul din Ucraina. Existenţa scrisorii nu a fost menţionată anterior.

Capturarea de copii ucraineni de către Rusia a fost o situaţie extrem de sensibilă pentru Kiev.

Ucraina a numit răpirile a zeci de mii de copii, duşi în Rusia sau în teritorii ocupate de Rusia fără consimţământul familiei sau al tutorilor o crimă de război care îndeplineşte definiţia genocidului din tratatul ONU.

Anterior, Moscova a declarat că protejează copiii vulnerabili dintr-o zonă de război.

Biroul ONU pentru Drepturile Omului a indicat că Rusia a provocat suferinţă în cazul a milioane de copii ucraineni şi le-a încălcat drepturile de la începutul invaziei sale la scară largă în Ucraina, în 2022.

Donald Trump şi Vladimir Putin s-au întâlnit vineri timp de aproape trei ore la o bază militară americană din Anchorage (Alaska) fără a ajunge la un acord de armistiţiu privind războiul din Ucraina, notează Reuters.

