Schimbare majoră pentru imigranții din Marea Britanie

Marea Britanie a anunțat vineri, 26 septembrie, că va introduce o carte de identitate digitală pentru toți cetățenii britanici și rezidenți care încep un nou loc de muncă, pentru a descuraja astfel imigrația ilegală, potrivit Reuters.

Britanicii, preocupați de problema imigrației

„Această măsură va îngreuna munca ilegală în țară și va spori securitatea granițelor noastre”, a declarat prim-ministrul Keir Starmer într-un comunicat referitor la inițiativă.

Sondajele indică faptul că imigrația este principala preocupare a alegătorilor britanici, iar Starmer se confruntă cu presiuni majore pentru a stopa intrarea ilegală a migranților care traversează marea cu ambarcațiuni mici din Franța.

Planurile, despre care guvernul spusese anterior că le ia în considerare, au atras critici din partea opozanților politici, care susțin că măsura nu va descuraja migranții și ar putea încălca libertățile civile.

Guvernul a precizat că ID-ul digital va fi stocat pe telefoanele mobile ale oamenilor și va deveni o parte obligatorie a verificărilor pe care angajatorii trebuie deja să le facă atunci când angajează un lucrător.

Ce alte funcții mai are ID-ul digital

În timp, cartea de identitate digitală va fi folosită și pentru accesul la alte servicii, precum îngrijirea copiilor, ajutoarele sociale și accesul la evidențele fiscale.

În anii 2000, Partidul Laburist condus de Starmer, atunci sub conducerea lui Tony Blair, a încercat să introducă un document de identitate, dar planul a fost abandonat ulterior de succesorul lui Blair, Gordon Brown, după opoziția care îl considera o încălcare a libertăților civile.

Britanicii nu mai dețin cărți de identitate de la desființarea lor după Al Doilea Război Mondial și își dovedesc identitatea, de obicei, cu pașapoarte sau permise de conducere atunci când este nevoie.

Critici la noua propunere

„Este ridicol să credem că cei care încalcă deja legea imigrației vor începe brusc să o respecte sau că ID-urile digitale vor avea vreun impact asupra muncii ilegale, care se face prin plăți cash”, a declarat un purtător de cuvânt al partidului Reform UK, condus de Nigel Farage.

„Tot ce va face este să restrângă și mai mult libertățile britanicilor care respectă legea”, a adăugat el.

Planul a fost criticat dur și de politicienii naționaliști din Irlanda de Nord, unde mulți dețin pașapoarte irlandeze și simbolurile autorității britanice sunt controversate.

Propunerea este „ridicolă și prost gândită”, a declarat Michelle O'Neill, prim-ministrul Irlandei de Nord și liderul Sinn Fein în regiune.

Aceasta a adăugat că este „un atac la Acordul din Vinerea Mare și la drepturile cetățenilor irlandezi din Nordul Irlandei”, referindu-se la acordul de pace din 1998 care a pus capăt, în mare parte, anilor de violență între naționaliștii irlandezi, armata britanică și unioniștii pro-britanici.