Scenă uluitoare declanșată de un român în Italia ce dorea să cumpere bilet de avion spre casă

Un incident violent a zguduit o agenție de turism din Genova, Italia, după ce un român de 41 de ani a lovit proprietarul firmei cu un scaun în cap, pe fondul unei dispute legate de un bilet de avion. Agresorul a fost ulterior prins într-un taxi și reținut de polițiști, fiind cercetat pentru loviri și alte violențe.

Conform declarațiilor forțelor de ordine, bărbatul contactase agenția pentru a-și rezerva primul zbor disponibil spre România, cu scopul de a vizita un membru al familiei. Neputând finaliza tranzacția telefonic, un angajat l-a invitat să vină la birou pentru a cumpăra biletul. Ajuns la sediu, românul, care nu avea asupra sa act de identitate, nu a reușit să încheie procedura și a început să îl înjure pe angajat.

Managerul agenției a intervenit pentru aplanarea conflictului, cerându-i bărbatului să părăsească biroul, însă reacția acestuia a degenerat rapid. Într-un acces de furie, românul l-a insultat pe proprietar și l-a lovit cu un scaun în cap, după care a fugit într-un taxi.

Proprietarul agenției a primit imediat asistență de la polițiști și a fost transportat la spital, unde a primit un prognostic de șapte zile. Căutările făcute pentru prinderea agresorului s-au concentrat pe taxiul în care fugise, iar acesta a fost identificat și arestat la scurt timp, fiind dus la secția de poliție pentru a fi pus sub acuzare, conform Genova Today.