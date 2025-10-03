€ 5.0889
Data publicării: 18:36 03 Oct 2025

Scenă uluitoare declanșată de un român în Italia ce dorea să cumpere bilet de avion spre casă
Autor: Tiberiu Vasile

Scenă uluitoare declanșată de un român în Italia ce dorea să cumpere bilet de avion spre casă Sursa foto: https://www.freepik.com/,
 

Un român de 41 de ani a șocat Italia.

Un incident violent a zguduit o agenție de turism din Genova, Italia, după ce un român de 41 de ani a lovit proprietarul firmei cu un scaun în cap, pe fondul unei dispute legate de un bilet de avion. Agresorul a fost ulterior prins într-un taxi și reținut de polițiști, fiind cercetat pentru loviri și alte violențe.

Conform declarațiilor forțelor de ordine, bărbatul contactase agenția pentru a-și rezerva primul zbor disponibil spre România, cu scopul de a vizita un membru al familiei. Neputând finaliza tranzacția telefonic, un angajat l-a invitat să vină la birou pentru a cumpăra biletul. Ajuns la sediu, românul, care nu avea asupra sa act de identitate, nu a reușit să încheie procedura și a început să îl înjure pe angajat.

Managerul agenției a intervenit pentru aplanarea conflictului. Românul l-a insultat și l-a lovit cu un scaun în cap

Managerul agenției a intervenit pentru aplanarea conflictului, cerându-i bărbatului să părăsească biroul, însă reacția acestuia a degenerat rapid. Într-un acces de furie, românul l-a insultat pe proprietar și l-a lovit cu un scaun în cap, după care a fugit într-un taxi.

Proprietarul agenției a primit imediat asistență de la polițiști și a fost transportat la spital, unde a primit un prognostic de șapte zile. Căutările făcute pentru prinderea agresorului s-au concentrat pe taxiul în care fugise, iar acesta a fost identificat și arestat la scurt timp, fiind dus la secția de poliție pentru a fi pus sub acuzare, conform Genova Today.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

roman
romania
italia
agentie de turism
proprietar
atac
scaun
