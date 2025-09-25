Şapte călugări budişti, printre care şi români, au murit în Sri Lanka într-un accident

Şapte călugări budişti - printre care trei străini - şi-au pierdut viaţa în cursul nopţii, după ce cabina unui funicular s-a prăbuşit în centrul Sri Lanka, au anunţat autorităţile.

Monahii se aflau în drum spre mănăstirea Na Uyana când, potrivit primelor concluzii, cablul dispozitivului s-ar fi rupt şi ar fi provocat căderea în gol a cabinei. "În cabină se aflau 13 călugări. Doi au reuşit să scape cu răni minore, însă alţi patru sunt în stare critică", a declarat pentru AFP un reprezentant al poliţiei, precizând că şapte persoane au murit.

Surse oficiale au declarat că printre cei decedaţi se numără călugări de naţionalitate indiană, rusă şi română

Echipaje de intervenţie au sosit la faţa locului pentru a acorda îngrijiri răniţilor şi pentru a recupera victimele. Ancheta lansată de autorităţi urmează să stabilească împrejurările exacte ale incidentului şi eventualele probleme tehnice sau de întreţinere ale instalaţiei.

Surse oficiale au declarat că printre cei decedaţi se numără călugări de naţionalitate indiană, rusă şi română. Mănăstirea Na Uyana, destinaţia pelerinajului, se află la circa 130 de kilometri nord-est de capitala economică Colombo, conform Agerpres.