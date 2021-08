Sânge alterat în transfuzii, dosar clasat. Fiul unuia dintre cei 5 pacienți care au murit, strigăt de disperare

Sângele primit in 2017 de mai mulți pacienți de la Spitalul din Craiova ar fi fost alterat. Este una dintre concluziile specialiștilor în cazul deceselor suspecte de la unitatea medicală. Chiar și asa, procurorii au clasat ancheta, după 4 ani de la moartea oamenilor, potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS. Marți seară, în emisiunea ”100%”, fiul uneia dintre victime și-a exprimat ”strigătul de disperare”, afirmând că expertiza arată clar că sângele nu mai trebuia transfuzat.

"Am lăsat legea să se pronunțe, verdictul: fapta nu există"

”Nu căutăm senzaționalul pentru că noblețea și simplitatea părinților noștri ne-au rămas repere. Este un strigăt de disperare, al pacienților din acea seară, înainte de a deceda. Am fost acolo, ne strigau pe nume chiar și sub administrarea acelui sânge nefericit. Am lăsat legea să se pronunțe, verdictul: fapta nu există. Conform ordonanței de clasare, au fost sancțiuni administrative și nu mai este nevoie ca cercetarea să aibă și altă soluționare.

Toți acuzații au cunoscut toate aspectele din anchetă, și-au făcut apărarea, toți cei vătămați nu au avut niciun cuvânt de spus. În ordonanța de clasare sunt neconcordanțe: în concluzii se arată faptul că sângele nu mai trebuia transfuzat, se spune în expertiză.

Am primit ordonanța de clasare în 5 iulie 2021. Am convingerea că, la un moment dat, dreptatea va ieși la lumină”, a spus fiul victimei.

În februarie 2017, mai mulți pacienți internați la Spitalul din Craiova au început să se simtă rău. Doi pacienți au murit imediat, alți trei - după. Un singur pacient a scăpat cu viață, după transfuzii. În cauză s-a deschis dosar penal, însă, ulterior, acesta a fost clasat din lipsă de probe. Totuși, experții susțin că sângele ar fi putut fi alterat din cauza condițiilor de stocare sau de pregătire. O posibilă cauză ce a dus la această situație ar putea fi decongelarea necontrolată a pungilor de sânge. Cinci cadre medicale au primit amenzi în urma deceselor, în 2017.

