SALROM vrea să transforme șisturile grafitoase de la Baia de Fier în grafen, supranumit "materialul minune" al secolului XXI

Societatea Naţională a Sării (SALROM) a reacționat după afirmaţiile recente ale ministrului MEDAT, Radu Miruță, referitoare la proiectele europene depuse pentru exploatarea şisturilor grafitoase din zona Baia de Fier, judeţul Gorj. Compania precizează într-un comunicat că a depus două proiecte, dintre care unul a fost deja aprobat de Comisia Europeană și inclus pe lista celor 47 de proiecte strategice. Al doilea proiect, care vizează procesarea avansată a grafitului pentru obținerea de materiale precum grafenul, va fi redepus la o viitoare linie de finanțare.

Precizăm că grafenul este considerat un material revoluționar, supranumit "materialul minune" al secolului XXI, important pentru bateriile ultraperformante, electronica de nouă generație, medicina de precizie, dar și pentru soluții ecologice în filtrarea apei și aerului.

"În legătură cu afirmațiile ministrului MEDAT referitoare la proiectele europene depuse de către SALROM pentru exploatarea zăcămintelor de șisturi grafitoase din arealul Baia de Fier, jud. Gorj trebuie făcute câteva precizări: SALROM a depus doua proiecte. Primul proiect implică extracția și procesarea primară a șisturilor grafitoase pentru a produce grafit de calitate pentru baterii. Proiectul include dezvoltarea de infrastructură necesară pentru extracție, precum și instalarea de echipamente de procesare care să transforme materia primă brută în grafit de înaltă puritate esențial pentru producția de baterii, în special pentru vehicule electrice și sisteme de stocare a energiei. Suma solicitată 198.306.135 Euro. Proiectul a fost aprobat și inclus în lista celor 47 de proiecte declarate de nivel strategic de către Comisia Europeană.

SALROM: Proiectele trebuiau declarate a fi de interes strategic

Cel de-al doilea proiect are în vedere înființarea unor facilități avansate de procesare pentru a transforma grafitul extras în material de calitate pentru baterii, inclusiv grafen. Suma solicitată 250.000.000 Euro. Proiectul va fi redepus la o viitoare linie de finanțare ce va fi deschisă de către Comisia Europeană. Linia de finanțare deschisă de Uniunea Europeană a fost total atipică. În acest sens, proiectele trebuiau declarate a fi de interes strategic și ulterior se identifica mecanismul financiar. Acest mecanism de finanțare presupune implicarea unor instituții financiare de tipul bănci de dezvoltare sau fonduri de investiții interesate în dezvoltarea unor astfel de investii ale viitorului. Faptul ca SALROM se află pe această listă selectă, chiar dacă la momentul de față doar cu primul proiect, a celor 47 de proiecte declarate ca fiind de interes strategic la nivel european, este un lucru extraordinar.

"SALROM este în așteptarea unor răspunsuri cu privire la cei interesați de finanțarea acestui proiect"

Ultima întâlnire online cu potențialii finanțatori a avut loc în data de 30 iunie 2025, iar actualmente SALROM este în așteptarea unor răspunsuri cu privire la cei interesați de finanțarea acestui proiect. Până în momentul de față și-au arătat interesul membrii The European Battery Alliance (EBA) Strategic Battery Materials (SBM) Fund (un fond de investiții de 500 mil. Euro lansat de InnoEnergy and Demeter) care asigură sprijin proiectelor legate de materii prime pentru baterii, proiecte a căror dezvoltare presupune implementarea unor standarde deosebite pentru protecția mediului și sunt aliniate politicii Uniunii Europene referitoare la Battery Regulation and the Critical Raw Materials Act (CRMA). Toate aceste lucruri nu ar fi fost posibile dacă proiectul SALROM nu ar fi fost validat ca proiect strategic la nivel european.

De asemenea, inclusiv un consorțiu format din Banca de Investiții și Dezvoltare și Exim Banca Românească și-a arătat interesul față de finanțarea proiectului de exploatarea a șisturilor grafitoase din arealul Baia de Fier.

În concluzie, față de considerentele arătate anterior, rezultă că informațiile transmise publicului nu sunt în concordanță cu realitatea și aduc atingere imaginii Societății Naționale a Sării SA, exact în momentul în care eventuali investitori sunt în postura de a decide dacă se vor implica în finanțarea proiectului SALROM", transmite Societatea Națională a Sării SA într-un comunicat de presă.

