”Să sară permisele”. Doi polițiști s-au filmat în autospecială cântând manele VIDEO

Doi poliţişti din Brăila sunt cercetaţi după ce s-au filmat cântând manele în autospeciala de serviciu, în timp sunt îmbrăcaţi în uniformă. ”Să sară permisele, să vină permisele” cântă unul dintre polițiști.

Imaginile cu cei doi polițiști au fost postate pe TikTok, ca apoi să fie șterse. Polițiștii, îmbrăcați în uniformă, ascultă manele și fredonează, unul dintre ei strigâng, la un moment dat: ”Să sară permisele, să vină permisele”.

Momentul ar fi fost filmat în noaptea de Înviere. Conducerea IPJ Brăila a reacționat, luni, transmițând: ”Conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila a dispus efectuarea de verificări, faţă de cei doi poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Brăila, prin intermediul structurii specializate”.

VIDEO pe news.ro.