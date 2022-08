S-a dus pentru un o înghețată și a plecat cu o înjurătură. Ce a pățit un client al unui celebru lanț de fast-food

Un client al unul celebru lanț de fast-food a fost înjurat de angajatul restaurantului, după ce a cerut mai multe informații despre produse. Clientul avea și un motiv bine întemeiat: suferă de boala celiacă și are restricții alimentare.

Bernie Bowles, o femeie în vârstă de 63 de ani, a intrat în restaurantul din Weyhill Road din Andover, Hampshire, deoarece vremea caldă o îndemnase să își dorească un McFlurry (înghețată). Având boală celiacă, aceasta poate mânca doar unele produse, așa că s-a apropiat de tejghea și a întrebat dacă înghețata conține gluten.

Pe ghidul de alergeni i-a fost transmis un mesaj nepotrivit

Femeii în vârstă de 63 de ani i s-a înmânat un ghid cu informații despre alergeni - dar a fost uimită să constate că acolo erau scrise și înjurături. O imagine arată scris „f*ck off and die” (du-te naibii și mori - trad.) într-un mod dezordonat în ceea ce pare a fi un fluturaș informativ despre care McDonald's confirmă că a fost scris de un membru al personalului, transmite The Sun.

Bowles a părăsit restaurantul jignită și cu mâna goală, fără a ști dacă produsul conține sau nu gluten. Bowles a spus: „Când am venit acasă, nu mi-a venit să cred ce era scris pe ea. Am crezut că, sincer, este foarte nepotrivit și este destul de ofensator. M-am gândit „poate că asta cred ei despre oamenii care au alergii. Nu te vrem în McDonald’s. Pleacă. Ești doar un inconvenient. Când am întrebat dacă McFlurry nu conține gluten, membrul personalului nu era sigur, așa că a plecat și mi-a înmânat prospectul cu alergenii. Am văzut ce era scris pe el. Nu am vrut să cumpăr nimic și să risc să am o reacție, așa că m-am dus să-i dau pliantul înapoi. Angajatul a spus că îl pot păstra pentru referință ulterioară, habar n-avea ce scrie pe el.

I-a fost oferit un voucher în posesia căruia nu a intrat

Bowles s-a plâns, dar nu crede că problema a fost luată în serios de gestionarii reclamațiilor care i-au transmis să nu creadă că „a fost de la restaurantul lor”. Ea spune că a contactat echipa de reclamații McDonald's la doar câteva ore după ce a găsit mesajul și i s-a promis un voucher de 15 lire sterline drept compensație.

McDonald's și-a cerut scuze față de ea pentru incidentul „complet inacceptabil” și a confirmat că „s-au întreprins măsuri adecvate” împotriva angajatului, dar a refuzat să declare ce a implicat asta. Ea insistă că încă nu i s-a trimis voucherul și, în schimb, i s-a cerut o copie a pliantului. Bowles consideră că șefii companiei trebuie să educe personalul pentru a se asigura că aceleași mesaje „nepotrivite” nu vor fi transmise în viitor.

Intoleranța la gluten poate duce la cancer

Iulia Simionov, medic specialist în gastroenterologie, a explicat la Antena 3 ce înseamnă boala celiacă și cum poate fi recunoscută.

"Este o boală care are la bază un mecanism imun, generată de consumul unor alimente care conțin gluten și acestea sunt cereale din secară, grâu, orz, ovăz, la persoane predispuse genetic să fie intolerante la acești constituenți alimentari. Boala este mult mai frecventă decât ne-am aștepta, sunt multe cazuri asimptomatice și care nu sunt diagnosticate. Diagnosticul se poate pune fie în copilărie, atunci când se înțarcă copilul și primește făinoase, fie la grupa de vârstă adultă când apar niște manifestări destul de atipice.

