Rusia rămâne în afara Organizației Aviației Civile Internaționale. Moscova a cerut reluarea votului

Votul a avut loc sâmbătă și a fost marcat de opoziția fermă a Uniunii Europene, care a denunțat încălcările grave ale Moscovei în materie de securitate aeronautică și respectare a regulilor internaționale, relatează Politico.

Imediat după anunțarea rezultatului, un oficial rus a cerut „reluarea procesului de vot”, însă majoritatea statelor membre și-au exprimat sprijinul pentru menținerea sancțiunilor diplomatice împotriva Rusiei în contextul războiului din Ucraina.

Rusia fusese exclusă din Consiliul ICAO în 2022, după ce a confiscat ilegal sute de avioane închiriate de la companii occidentale în primele luni ale invaziei Ucrainei. Această măsură a fost considerată o încălcare flagrantă a normelor internaționale privind proprietatea aeronavelor. În plus, Consiliul ICAO a subliniat responsabilitatea Moscovei pentru doborârea zborului Malaysia Airlines MH17 în 2014, deasupra teritoriului controlat de separatiștii susținuți de Rusia în estul Ucrainei, tragedie soldată cu 298 de morți.

Rusia nu mai are acces la tehnologie avansată

Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anna-Kaisa Itkonen, a declarat înainte de vot că „este inacceptabil ca un stat care pune în pericol siguranța și securitatea pasagerilor aerieni și încalcă regulile internaționale să ocupe un loc în organismul însărcinat tocmai cu apărarea acestor reguli.”

Decizia de a menține Rusia în afara Consiliului ICAO reprezintă un nou semnal al izolării sale internaționale. Excluderea continuă să aibă efecte concrete asupra relațiilor aviatice dintre Moscova și restul lumii, într-un moment în care transportul aerian rusesc se confruntă cu probleme majore, de la lipsa pieselor de schimb pentru aeronavele occidentale, la suspendarea zborurilor directe către majoritatea destinațiilor din Uniunea Europeană și America de Nord.