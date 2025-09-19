Rusia, noi precizări despre dronele care au ajuns în Polonia

Rusia a cerut vineri probe privind incursiunea sa presupus deliberată cu drone în spaţiul aerian al Poloniei din noaptea de 9-10 septembrie şi le-a reproşat aliaţilor Ucrainei că ignoră explicaţiile Ministerului rus al Apărării, relatează agenţiile EFE și Agerpres.



"Situaţia se repetă mereu ca la un fotocopiator. Încă nu sunt clare circumstanţele celor întâmplate, nu a fost efectuată investigaţia necesară, nu au fost prezentate probe convingătoare, dar vinovatul a fost deja desemnat. Iar acesta este, desigur, Federaţia Rusă", a afirmat într-un comunicat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, care a catalogat drept "gratuite" acuzaţiile lansate de unele ţări europene cu privire la "încercări de provocare şi de escaladare intenţionată" din partea Moscovei.



Ea a deplâns ignorarea "explicaţiilor Ministerului rus al Apărării" şi "o nouă etapă a marii campanii informaţionale menite să demonizeze Rusia, să mobilizeze mai mult ajutor pentru regimul de la Kiev şi de asemenea să încerce torpilarea soluţionării politice a conflictului în Ucraina".



"O asemenea precipitare de a acuza Rusia pentru cele întâmplate şi refuzul categoric al autorităţilor poloneze faţă de propunerea de consultări formulată de Ministerul rus al Apărării arată lipsa totală de interes din partea Occidentului colectiv de a stabili o imagine clară a incidentului", a mai transmis purtătoarea de cuvânt a MAE rus.

Drone ruse, în spațiul aerian al Poloniei





În noaptea de 9 spre 10 septembrie, între 19 şi 21 de drone ruseşti au încălcat spaţiul aerian polonez, în ceea ce responsabili polonezi, ucraineni şi occidentali au descris ca fiind o provocare deliberată. Polonia şi aliaţi din NATO care au avioane de luptă desfăşurate în această ţară au interceptat dronele ruseşti cu avioane F-16 şi F-35.



Cel puţin o parte din aceste drone erau aparate Gerbera, drone fabricate din lemn şi spumă şi folosite de armata rusă mai mult ca momeli pentru saturarea apărării antiaeriene ucrainene în timpul raidurilor cu drone de atac Shahed. Cu o rază de acţiune de circa 600-700 de kilometri, dronele Gerbera pot fi de asemenea echipate cu un mic dispozitiv exploziv sau cu echipamente de recunoaştere aeriană.



Ministerul rus al Apărării afirmă că în acea noapte a atacat cu drone instalaţii militare şi industriale în partea de vest a Ucrainei şi susţine că raza de acţiune a respectivelor drone nu le-ar fi permis să ajungă deasupra Poloniei. În alte situaţii când drone ruseşti au ajuns în spaţiul aerian al unor ţări vecine Ucrainei, Rusia a afirmat că sistemele de război electronic ucrainene au deviat dronele de la traiectoria către ţintele prestabilite.