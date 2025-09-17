Data publicării:

Rusia dezvoltă un rival pentru Starlink într-un ritm rapid

Autor: Elena Aurel | Categorie: Stiri
Rusia va avea în curând un rival pentru serviciul de internet prin satelit Starlink al lui Elon Musk, în încercarea de a se desprinde de gândirea depășită care a permis companiei SpaceX să cucerească supremația în domeniul sateliților, a declarat miercuri șeful Agenției Spațiale Ruse, potrivit Reuters. 

Starlink susține că operează cea mai mare constelație de sateliți din lume, cu peste 8.000 de unități, iar oficialii ruși îi atribuie lui Musk meritul de a fi revoluționat lansarea vehiculelor spațiale - în detrimentul Rusiei.

Dmitri Bakanov, noul director al Agenției Spațiale Roscosmos, în vârstă de 39 de ani, a recunoscut, într-un interviu acordat prezentatorului TV rus Vladimir Soloviov, că instituția trebuie să se elibereze de „inerție” și să atragă mai mulți tineri talentați.

El a precizat că Rusia avansează în crearea unei alternative la Starlink, serviciul dezvoltat de SpaceX, care oferă internet printr-o constelație de sateliți pe orbită joasă și este utilizat pe scară largă în zone izolate și în teatre de conflict.

Starlink este folosit intens de forțele ucrainene în războiul cu Rusia.


Rusia testează alternative la Starlink

„Câteva vehicule experimentale aflate pe orbită au fost deja inspectate, iar cele de producție au fost modificate în consecință”, a spus Bakanov. „Ne mișcăm, de asemenea, într-un ritm rapid în această direcție”.

O companie aerospațială rusă, cunoscută sub numele de Bureau 1440, dezvoltă un sistem de sateliți pe orbită joasă destinat furnizării de internet la nivel global.

Bakanov a spus că Rusia a învățat din greșelile trecutului - inclusiv din episodul din 2002, când a respins încercarea lui Musk de a cumpăra, la Moscova, o rachetă balistică intercontinentală pentru lansări spațiale.

Potrivit biografiei lui Musk scrisă de Ashlee Vance în 2015, rușii l-au tratat atunci pe Musk ca pe cineva lipsit de credibilitate.


Uniunea Sovietică, prima care a plasat un satelit pe orbită

Uniunea Sovietică a surprins Occidentul în primii ani ai cursei spațiale, fiind prima care a lansat un satelit pe orbita Pământului - Sputnik 1, în 1957 - iar apoi cosmonautul sovietic Iuri Gagarin a devenit primul om care a călătorit în spațiu, în 1961.

După prăbușirea URSS, în 1991, programul spațial al Rusiei s-a confruntat cu lipsuri majore de finanțare, corupție și nemulțumiri din partea tinerilor ingineri privind managementul defectuos.

Ambițiile Rusiei de a conduce în domeniul explorării spațiale au suferit o lovitură puternică în august 2023, când misiunea fără echipaj Luna-25 s-a prăbușit pe suprafața Lunii în timpul unei încercări de aselenizare.

Bakanov este fostul șef al unei companii numite Gonets, care operează un sistem rusesc de comunicații prin satelit, mult mai mic și folosit în principal pentru scopuri guvernamentale.

