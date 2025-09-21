€ 5.0719
Data publicării: 21:07 21 Sep 2025

Rusia a testat din nou vigilența NATO, duminică. Germania a ridicat două avioane de la sol

Autor: Ioan-Radu Gava
eurofighter_09908500 Foto: Agerpres
 

Două avioane germane ridicate de la sol după reperarea unui avion rusesc deasupra Mării Baltice.

Două avioane germane Eurofighters au fost ridicate de la sol duminică dimineaţă ca reacţie la un survol al unui avion militar rusesc deasupra Mării Baltice, relatează DPA, Reuters și Agerpres.

Avionul, care iniţial nu a putut fi identificat, zbura în spaţiul aerian internaţional fără să fi anunţat un plan de zbor şi fără contact radio, au explicat Forţele aeriene germane, care au precizat că ulterior au identificat un avion de recunoaştere rusesc Il-20M.

"Din nou, forţa noastră de reacţie rapidă, formată din două avioane de vânătoare Eurofighter, a fost însărcinată de NATO să identifice o aeronavă neidentificată, prezentă în spaţiul aerian internaţional fără plan de zbor sau contact radio", au specificat Forţele aeriene germane într-un comunicat.

Avioanele de vânătoare germane au decolat de pe aerodromul militar Rostock-Laage din nordul ţării.

După ce aeronava rusească a fost identificată vizual, responsabilitatea escortării acesteia a fost transferată Forţelor aeriene ale Suediei, de asemenea ţară membră NATO.

Forţele armate ale Germaniei menţin aeronave suplimentare în aşteptare pentru a proteja spaţiul aerian de pe flancul estic al NATO, după o serie de încălcări recente ale spaţiului aerian aliat de către Rusia.

Consiliul NATO intenţionează să se întrunească marţi pentru a discuta incidentul în care au fost implicate trei avioane de vânătoare ruseşti în spaţiul aerian al Estoniei, potrivit Reuters.

