Data publicării:

Românii au probleme cu banii. 15% nu şi-au putut achita la timp cheltuielile în 2024

Autor: Florin Răvdan | Categorie: Economie
arhivă proprie
arhivă proprie

Un raport al INS arată că în 2024 15% dintre români nu şi-au putut achita la timp cheltuielile importante, cum ar fi întreţinerea, rata la împrumuturi sau utilităţile. 

Aproape 15% dintre gospodăriile din România nu au putut achita la timp, în 2024, în cel puţin o situaţie, unele cheltuieli curente importante (întreţinerea
locuinţei, rate la împrumuturi, plata utilităţilor etc.), din cauza situaţiei financiare nesatisfăcătoare, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Dintre plăţile pentru care s-au înregistrat restanţe în cursul anului trecut, cele mai frecvente cazuri (94,9%) au fost cele cu întreţinerea locuinţei (apa, gazul, căldura, energia electrica etc.).

"Plata ratelor la bănci reprezintă o prioritate pentru fiecare gospodărie. Cu toate acestea, 9,8% dintre gospodării au menţionat că, din cauza situaţiei financiare precare, au înregistrat restanţe la ratele pentru diverse împrumuturi (altele decât împrumuturile pentru achiziţionarea locuinţei principale). Ponderea mai mică a acestor restanţe este, în principal, explicabilă prin specificul acestor tipuri de plăţi care sancţionează mai sever nerespectarea termenelor de plată, precum şi prin frecvenţa redusă a gospodăriilor care au de restituit împrumuturi", conform rezultatelor unei anchete asupra calităţii vieţii, derulate de INS, conform Agerpres.

Potrivit sursei citate, în anul 2024, ponderea gospodăriilor cu restanţe a scăzut cu 1,2 puncte procentuale faţă de anul precedent, iar pe medii de rezidenţă cu 0,8 puncte procentuale în mediul urban şi cu 1,7 puncte procentuale în mediul rural.

În mediul rural, 16,5% dintre gospodării au specificat că, în cursul anului trecut, a fost cel puţin o situaţie în care nu au putut achita la timp unele dintre aceste cheltuieli curente importante, mai mult cu trei puncte procentuale faţă de gospodăriile din mediul urban. Dacă membrii gospodăriilor din mediul urban au întâmpinat mai frecvent restanţe la achitarea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei (93,1% dintre gospodării), în mediul rural ponderea cea mai mare la restanţe s-a menţionat tot pentru achitarea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei (96,8% dintre gospodării).

Cine are mai multe restanţe



La fel ca şi în anul 2023, fenomenul restanţelor în 2024 este mai răspândit în cazul gospodăriilor cu copii dependenţi (17,2%), al gospodăriilor formate dintr-un părinte singur cu cel puţin un copil minor în întreţinere (28,7%) şi al gospodăriilor formate din doi adulţi cu trei sau mai mulţi copii minori în întreţinere (29,4%).

În funcţie de statutul ocupaţional al capului gospodăriei se observă că alte categorii de persoane neocupate (elev sau student, casnică şi altă persoană inactivă) se regăsesc în situaţia cea mai dificilă, ponderea gospodăriilor care nu şi-au putut plăti la timp sumele datorate fiind de 40,8%, iar dintre acestea 93,3% au înregistrat cel puţin o restanţă la plata cheltuielilor de întreţinere a locuinţei (apa, gazul, căldura, energia electrică etc.).

Aproape un sfert dintre gospodării (24,7%) au afirmat că au suportat cu mare dificultate sau cu dificultate cheltuielile curente ale gospodăriei, iar dacă se iau în considerare şi gospodăriile care au declarat că suportă cu oarecare dificultate cheltuielile curente ale gospodăriei (42,6%), peste două treimi din totalul gospodăriilor întâmpină astfel de dificultăţi, mai puţin în cazul gospodăriilor din mediul urban (63,5%) şi mai mult în cazul gospodăriilor din mediul rural (72,1%).

Datele INS mai arată că ponderile cele mai mari ale gospodăriilor care fac faţă cu mare dificultate sau cu dificultate cheltuielilor curente se regăsesc în cazul celor al căror cap de gospodărie are vârsta de 75 de ani şi peste (34,7%), respectiv al celor cu vârstă de 65-74 ani (28,9%) şi în cazul gospodăriilor al căror cap de gospodărie sunt din alte categorii de persoane neocupate (52,4%). Raportat la tipul gospodăriei, dificultăţi foarte mari sau mari la plata cheltuielilor curente au întâmpinat gospodăriile formate din doi adulţi cu trei şi mai mulţi copii (43,9%).

Pe regiuni de dezvoltare, cea mai mică pondere a gospodăriilor, în care opinia capului gospodăriei, a fost aceea că face faţă cheltuielilor "cu mare dificultate" sau "cu dificultate", s-a înregistrat în regiunea Nord-Vest (16,5%), iar cea mai mare pondere s-a înregistrat în regiunea Sud-Est (32,9%).

