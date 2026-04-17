Data actualizării: 20:37 17 Apr 2026 | Data publicării: 20:01 17 Apr 2026

România, zguduită de două cutremure vineri. Ce magnitudini au fost înregistrate și unde au avut loc
Autor: Tiberiu Vasile

Foto: Inquam, de Octav Ganea

Două cutremure s-au produs vineri în România.

România a fost zguduită de două cutremure vineri. Primul s-a produs la ora 13:37, în Banat, județul Timiș. Seismul a avut magnitudinea 2,9 și s-a produs la o adâncime mică, de 4,6 km.

Cutremurul a fost localizat în apropierea mai multor orașe din regiune și din statele vecine, inclusiv Timișoara, Reșița și Belgrad.

Al doilea episod a fost în zona Vrancea–Covasna

Al doilea seism a avut loc în aceeași zi, la ora 16:37, în zona seismică Vrancea–Covasna. Magnitudinea înregistrată a fost 2,6, iar adâncimea semnificativ mai mare, a fost de 114,7 km.

În acest punct al zilei, România a întâmpinat un al doilea eveniment seismic în zona cunoscută pentru activitate tectonică frecventă.

Seismul a fost localizat în apropierea orașelor Sfântu-Gheorghe, Brașov și Buzău, fără efecte raportate asupra populației sau infrastructurii.

Conform INFP, ambele evenimente au fost cutremure slabe, fără impact semnificativ, potrivit INFP.

CITEȘTE ȘI: 50 de ani de la cutremurul din 1977. Mișcarea care ne-ar putea salva viața în caz de seism, blocată de „îndârjire ideologică”

Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Țara care a rezolvat eficient problema câinilor fără stăpân. "Cu greu am găsit câini pe străzi, erau în casele oamenilor"
Publicat acum 32 minute
Planul României de a-și extinde capacitatea ATI: Ministrul Rogobete, anunț după discuțiile cu Banca Mondială
Publicat acum 50 minute
Telefoanele mobile se schimbă radical din 2027. Modificarea impusă de Uniunea Europeană
Publicat acum 1 ora si 12 minute
România, zguduită de două cutremure vineri. Ce magnitudini au fost înregistrate și unde au avut loc
Publicat acum 1 ora si 23 minute
Slovacia vrea să dea în judecată Bruxellesul pentru interdicția asupra gazului rusesc
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 3 minute
Ce se întâmplă cu prefecții și secretarii de stat PSD, dacă miniștrii social-democrați se retrag din Guvern. Răspunsul lui Ilie Bolojan
Publicat acum 8 ore si 52 minute
Un important lider PSD se ridică împotriva conducerii partidului: Au luat o decizie cu capul în gard, ca berbecul. Nu mai putem să continuăm așa
Publicat acum 21 ore si 9 minute
Scumpiri, disponibilizări și controale în locuințe. Poliția ar putea verifica asigurările obligatorii. Chirieac: De ce să te caute miliția? Imbecilul care a propus asta să fie dat afară
Publicat acum 10 ore si 56 minute
Cade vălul de pe chipul lui Peter Magyar: Euforia după alegerile din Ungaria, pusă sub semnul întrebării de istoricul Marius Diaconescu / video
Publicat acum 13 ore si 17 minute
Horoscop 17 aprilie 2026. Lună Nouă în Berbec. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
 
