România, zguduită de două cutremure vineri. Ce magnitudini au fost înregistrate și unde au avut loc

România a fost zguduită de două cutremure vineri. Primul s-a produs la ora 13:37, în Banat, județul Timiș. Seismul a avut magnitudinea 2,9 și s-a produs la o adâncime mică, de 4,6 km.

Cutremurul a fost localizat în apropierea mai multor orașe din regiune și din statele vecine, inclusiv Timișoara, Reșița și Belgrad.

Al doilea episod a fost în zona Vrancea–Covasna

Al doilea seism a avut loc în aceeași zi, la ora 16:37, în zona seismică Vrancea–Covasna. Magnitudinea înregistrată a fost 2,6, iar adâncimea semnificativ mai mare, a fost de 114,7 km.

În acest punct al zilei, România a întâmpinat un al doilea eveniment seismic în zona cunoscută pentru activitate tectonică frecventă.

Seismul a fost localizat în apropierea orașelor Sfântu-Gheorghe, Brașov și Buzău, fără efecte raportate asupra populației sau infrastructurii.

Conform INFP, ambele evenimente au fost cutremure slabe, fără impact semnificativ, potrivit INFP.

