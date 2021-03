România - Olanda, la Campionatul European de Tineret. Mutu, declaraţii despre echipa de start

"Mă bucur că ei își pun obiective înalte (n.r.: să joace finala) și asta dovedește că ei vor să își depășească limitele. Am încredere în băieți și sper ca ei să își îndeplinească visul. Semne de întrebare am în fiecare zi, dar nu neaparat că nu am deja conturat primul 11, ci pentru că tu, ca antrenor, te întrebi mereu dacă ai făcut alegerile corecte.

Am peste 20 de jucători care sunt mai mult sau mai puțin la același nivel și care mă pun în dificultate pentru că se antreneaza foarte bine toți și e normal să am dubii, dar până mâine voi rezolva și această problemă", a spus Adrian Mutu, conform Digisport.

România - Olanda se va juca miercuri, 24 martie, de la ora 22:00, şi va fi transmis în format livetext pe DC NEWS.