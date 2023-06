România, "în prima linie a luptei pentru soluţii sustenabile de distrugere a deşeurilor nuclare"

"Energia nucleară s-a întors, este vie, şi este extrem de utilă acum, dintr-un număr mare de motive. Dincolo de faptul că energia nucleară reprezintă una dintre cele mai bune soluţii pentru lupta contra schimbărilor climatice, este şi una dintre metodele prin care putem asigura furnizarea de energie. În ţări precum Ucraina, spre exemplu, energia nucleară are şi un aport considerabil la securitatea naţională. Noi suntem implicaţi în furnizarea de combustibil pentru Ucraina şi ştim cât de importantă este pentru energia nucleară.

Dar, pentru ca industria să continue să înflorească, înainte de a prelungi durata de funcţionare a centralelor nucleare existente, înainte de a construi noi reactoare, trebuie să ne menţinem promisiunea că vom găsi soluţii sigure şi eficiente din punct de vedere al costurilor pentru aruncarea deşeurilor.

România este în prima linie a acestei lupte, şi am văzut aici o atenţie sporită pentru găsirea de soluţii cu privire la aruncarea deşeurilor din aceste centrale.

Am făcut deja mai multe proiecte pilot în Spania, Bulgaria, Slovacia, dar vrem să învăţăm de la voi. Sunt încântat să fac parte din acest modul de lucru, sper din suflet să fie un catalizator pentru schimbul de informaţii", a declarat Tarik Choho, preşedintele Diviziei de Afaceri cu Combustibil Nuclear a celor de la Westinghouse, în cadrul evenimentului Workshop on Advancing Development of Disposal Solutions in Radioactive Waste Management.

Mișcarea în ceea ce privește soluțiile de eliminare a deșeurilor radioactive a luat rapid amploare în ultimii cinci ani. Mai multe țări au intrat în faza de acordare a licențelor pentru înființarea unui depozit geologic de adâncime (DGR) și sunt în curs de amenajare mai multe instalații de depozitare definitivă la nivel scăzut și mediu.

În timp ce s-au făcut progrese semnificative în ceea ce privește noile tehnologii, cum ar fi reactoarele modulare mici (SMR) și reactoarele de generație IV, în același timp, eforturile de politică publică au pus accentul pe utilizarea energiei nucleare în încercarea de a ajunge la un nivel net zero, iar principalele părți interesate au devenit mai activi în sprijinul lor pentru soluțiile de eliminare.

În acest context, AEN, în cooperare cu Agenția Nucleară și Radioactivă, Agenția Națională pentru Deșeuri Nucleare și Radioactivitate (ANDR) din România, Westinghouse și Sustainable Fuel Association of Romania organizează un atelier de lucru de două zile dedicat dezvoltării soluțiilor de eliminare a deșeurilor radioactive în gestionarea deșeurilor radioactive.

Desfășurat în perioada 14-15 iunie 2023 la București, România, evenimentul va aduce laolaltă principalii steakholderi pentru a discuta despre experiențele în dezvoltarea de soluții radioactive programelor de eliminare a deșeurilor radioactive.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News