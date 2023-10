România, fruntașă la numărul de garanții acordate în pandemie. Dumitru Nancu: Am avut cele mai bugetate scheme la nivelul UE

"Orice instrument pe care noi îl prezentăm Asociației Europene a Instituțiilor Financiare de Garantare și Creditare trebuie să aibă în spate un impact fiscal. În ultimul raport al AECM-ului pe perioada 2020-2022, România, prin Fondul Național de Garantare, s-a clasat pe primul loc ca număr și volum de garanții acordate în perioada pandemică, adică 77.000 de garanții care ajung la o valoare de 12 miliarde de euro - bani ai instituțiilor financiar-bancare. Am fost primii în acest clasament pentru că am avut cele două scheme, fiind și schemele cele mai bugetate la nivelul Uniunii Europene. Este vorba despre cadrul Covid pentru IMM-urile afectate ca urmare a crizei pandemice și cel de-al doilea cadru temporar, ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei - toate IMM-urile care au fost afectate. În total, cu cele 5000 de IMM-uri, noi practic vom avea o paritate. 77.000 plus încă 5.000 înseamnă 82.000 de garanții. 35.000 vor fi pe IMM Invest Plus care continuă și la anul, pentru că IMM Invest Plus este cadru temporar Ucraina. Sperăm să se termine cât mai repede, ca urmare a războiului, dar se pare că va continua și anul viitor.

Bineînțeles că este recunoașterea unei munci, a unei echipe care lucrează cu toate 21 de instituții financiar bancare, este meritul colegilor mei. Eu nu fac decât să obțin, să spun așa, atât la nivelul Comisiei Europene cât și la nivelul Guvernului, aceste instrumente financiare și ele să fie cât mai repede folosite de către mediul de afaceri. Pentru că în acest moment de criză trebuie să venim cu astfel de instrumente anticiclice" a explicat Dumitru Nancu.

