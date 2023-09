România este în pragul unei revoluţii energetice. Burduja: Suntem într-un punct critic

România se află în pragul unei revoluţii energetice pentru care are nevoie de o viziune, definită în Planul Naţional Integrat pentru energie şi schimbări climatice (PNIESC), iar în paralel se lucrează la o strategie energetică pentru România, a afirmat marţi Ministrul Energiei, Sebastian Burduja.



"Suntem într-un punct critic cu tranziţia energetică a României. Am spus că România este în pragul unei revoluţii energetice - şi cred lucrul acesta. Pentru asta avem nevoie, pe de o parte, de o viziune - şi o avem. Este definită în Planul Naţional Integrat pentru Energie şi Schimbări Climatice (PNIESC), iar în paralel lucrăm la o strategie energetică pentru România, pentru că cele două nu se exclud. Din contră, reglementările europene ne spun că pentru a actualiza PNIESC-ul sau pentru a avea un PNIESC ar trebui să plecăm de la o strategie. Asta este ordinea firească a lucrurilor", a menţionat Sebastian Burduja, la conferinţa "Energia în priză" organizată de Ziarul Bursa.



El a subliniat că Ministerul Energiei are la dispoziţie aproximativ 18 miliarde de euro pentru a le pune în piaţă şi a dinamiza proiectele în energie regenerabilă, în stocare, în reţele, etc.



"Nu ultimul rând, avem un context pe care eu îl consider foarte bun, contextul în care România este pilon de securitate în regiune. De aceea suntem pe harta tuturor, la Washington, Ottawa, la Bruxelles şi în alte zone ale lumii - pentru că noi putem fi şi, de fapt, trebuie să fim, dacă vă uitaţi pe hartă, suntem condamnaţi să fim pentru că altcineva nu poate juca acest rol, acest pilon şi vector de stabilitate prin energia românească, prin proiectele noastre, prin specialiştii pe care îi avem la dispoziţie", a mai spus demnitarul, conform Agerpres.

