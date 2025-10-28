€ 5.0844
|
$ 4.3591
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 13:57 28 Oct 2025

România a coborât două poziții în indexul statului de drept
Autor: Dana Mihai

steag-romania-steag-national_92245000_83674200 Sursă foto: Freepik - https://www.freepik.com/, @frimufilms
 

Recesiunea globală a statului de drept s-a accentuat, arată noul indice WJP pentru 2025. Anul acesta, 68% dintre țări au înregistrat un declin, față de 57% în 2024, iar România se află printre ele. Indicele...

Recesiunea globală a statului de drept s-a accentuat, arată noul indice WJP pentru 2025. Anul acesta, 68% dintre țări au înregistrat un declin, față de 57% în 2024, iar România se află printre ele. Indicele WJP, principala sursă de date independente privind statul de drept, analizează situația în 143 de țări și jurisdicții.

„Deteriorarea constantă a statului de drept a încetinit în ultimii ani. Anul acesta, însă, observăm o inversare bruscă: mai multe țări sunt în declin și mai puține se îmbunătățesc”, a declarat Alejandro Ponce, directorul executiv al WJP.

Disparitatea este clară: acolo unde s-au înregistrat progrese, creșterea medie a fost de 0,52%, însă țările aflate în regres au pierdut, în medie, dublu – 1,07%.

Creșterea tendințelor autoritare, prin reducerea spațiului civic și slăbirea mecanismelor de control – a fost principalul motor al recesiunii. Trei indicatori cheie au scăzut în majoritatea statelor: auditul independent (63%), controalele legislative asupra executivului (61%) și limitele judiciare (61%). În paralel, libertatea de exprimare s-a redus în 73% dintre țări, libertatea de întrunire în 72%, iar participarea civică în 71%.

Justiția, ultima linie de apărare împotriva excesului de putere, se erodează și ea. Interferența politică tot mai puternică a dus la scăderi în ceea ce privește independența sistemului judiciar: 61% în limitarea puterii executive, 67% în justiția civilă și 62% în cea penală. În total, justiția civilă s-a slăbit în 68% dintre țări, reflectând întârzieri mai mari, lipsa unor alternative eficiente și presiuni guvernamentale crescute.

Topul 2025: pe primele locuri se află Danemarca, Norvegia, Finlanda, Suedia și Noua Zeelandă. La coada clasamentului se situează Venezuela, Afganistan, Cambodgia, Haiti și Nicaragua. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate de Rusia (-4,9%), Sudan (-4,4%) și Mozambic (-3,9%), iar cele mai mari progrese de Republica Dominicană (+2,1%), Senegal (+1,6%) și Sierra Leone (+1,4%).

Indicele WJP, publicat anual din 2009, se bazează pe 215.000 de sondaje realizate la nivel de gospodării și 4.100 de interviuri cu experți din 143 de țări, acoperind 95% din populația globală, potrivit Worldjusticeproject.org.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

romania
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Anchetă la Parchetul din Buzău pentru stabilirea circumstanțelor decesului chirurgului Ștefania Szabo
Publicat acum 30 minute
Bulgaria lasă în urmă România prin "cea mai bună fabrică de pulberi" din UE. Contract de peste 1 mld. € cu Rheinmetall
Publicat acum 34 minute
Bunuri de lux puse sub sechestru la Brăila. Manevra prin care s-ar fi prejudiciat statul cu 1,8 milioane de lei
Publicat acum 35 minute
”La ce vârstă e mai bine să mori: 35 sau 37?”
Publicat acum 45 minute
ARPIM Innovation Forum 2025. Inovația farmaceutică: motor de competitivitate - VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 53 minute
A murit dr. Ștefania Manolescu (Szabo). Avea 37 de ani. A fost găsită în camera de gardă. Carmen Orban, reacție
Publicat pe 27 Oct 2025
Strigăte la slujba de luni. Bartolomeu I l-a pomenit pe mitropolitul Epifanie al Ucrainei / Reacția Preafericitului Daniel / video
Publicat pe 27 Oct 2025
Nou-născut aruncat de la etajul 4 de către sora de 5 ani, posibil din gelozie
Publicat pe 27 Oct 2025
Gabriela Firea, marea absentă de la Catedrala Națională. Victor Ciutacu: E cea mai mare mizerie posibilă/ Reacțiile oamenilor
Publicat pe 26 Oct 2025
Bolojan: Dacă în 2026 nu ne mai împrumutăm deloc, nu mai putem plăti niciun salariu
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close