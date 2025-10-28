România a coborât două poziții în indexul statului de drept

Recesiunea globală a statului de drept s-a accentuat, arată noul indice WJP pentru 2025. Anul acesta, 68% dintre țări au înregistrat un declin, față de 57% în 2024, iar România se află printre ele. Indicele WJP, principala sursă de date independente privind statul de drept, analizează situația în 143 de țări și jurisdicții.

„Deteriorarea constantă a statului de drept a încetinit în ultimii ani. Anul acesta, însă, observăm o inversare bruscă: mai multe țări sunt în declin și mai puține se îmbunătățesc”, a declarat Alejandro Ponce, directorul executiv al WJP.

Disparitatea este clară: acolo unde s-au înregistrat progrese, creșterea medie a fost de 0,52%, însă țările aflate în regres au pierdut, în medie, dublu – 1,07%.

Creșterea tendințelor autoritare, prin reducerea spațiului civic și slăbirea mecanismelor de control – a fost principalul motor al recesiunii. Trei indicatori cheie au scăzut în majoritatea statelor: auditul independent (63%), controalele legislative asupra executivului (61%) și limitele judiciare (61%). În paralel, libertatea de exprimare s-a redus în 73% dintre țări, libertatea de întrunire în 72%, iar participarea civică în 71%.

Justiția, ultima linie de apărare împotriva excesului de putere, se erodează și ea. Interferența politică tot mai puternică a dus la scăderi în ceea ce privește independența sistemului judiciar: 61% în limitarea puterii executive, 67% în justiția civilă și 62% în cea penală. În total, justiția civilă s-a slăbit în 68% dintre țări, reflectând întârzieri mai mari, lipsa unor alternative eficiente și presiuni guvernamentale crescute.

Topul 2025: pe primele locuri se află Danemarca, Norvegia, Finlanda, Suedia și Noua Zeelandă. La coada clasamentului se situează Venezuela, Afganistan, Cambodgia, Haiti și Nicaragua. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate de Rusia (-4,9%), Sudan (-4,4%) și Mozambic (-3,9%), iar cele mai mari progrese de Republica Dominicană (+2,1%), Senegal (+1,6%) și Sierra Leone (+1,4%).

Indicele WJP, publicat anual din 2009, se bazează pe 215.000 de sondaje realizate la nivel de gospodării și 4.100 de interviuri cu experți din 143 de țări, acoperind 95% din populația globală, potrivit Worldjusticeproject.org.