€ 5.0936
|
$ 4.3572
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0936
|
$ 4.3572
 
DCNews Stiri Român lăsat să moară într-o fermă din Germania: A zăcut două zile fără să fie ajutat de nimeni
Data publicării: 17:46 22 Ian 2026

Român lăsat să moară într-o fermă din Germania: A zăcut două zile fără să fie ajutat de nimeni
Autor: Tiberiu Vasile

Român lăsat să moară într-o fermă din Germania: A zăcut două zile fără să fie ajutat de nimeni Foto cu rol ilustrativ: Pixabay

Un muncitor român în vârstă de 50 de ani a murit în Germania după ce a zăcut inconștient timp de două zile.

Un muncitor român în vârstă de 50 de ani și-a pierdut viața după ce s-a simțit rău în timpul unui sezon de muncă la o podgorie din Germania, în octombrie anul trecut. Bărbatul a murit într-un spital german cu puțin timp înainte de Crăciun, iar circumstanțele exacte ale decesului rămân neclare. Familia cere explicații și tragerea la răspundere a celor implicați.

Românul a fost găsit inconștient în camera în care era cazat

Potrivit informațiilor apărute în presa germană, românul a fost găsit inconștient în camera în care era cazat, unde ar fi rămas pe podea timp de aproximativ două zile. În tot acest interval, nimeni nu a solicitat ajutor medical de urgență, nici colegii de muncă, nici reprezentanții fermei la care lucra.

Situația a ieșit la iveală abia după ce fiica bărbatului, aflată în România, a devenit alarmată de lipsa de vești și a decis să plece personal în Germania. Cu sprijinul organizației Fair Work Baden-Württemberg, tânăra a ajuns la tatăl ei și a reușit să obțină intervenția medicală necesară. Pentru o perioadă, familia a sperat într-o recuperare, însă bărbatul a intrat în comă și ulterior a decedat.

Autoritățile germane au deschis o anchetă

Autoritățile germane au deschis o anchetă, cazul fiind preluat ulterior de parchet. Jurnaliștii germani notează că documentele lucrătorului sezonier ar fi dispărut. Acesta ar fi muncit la fermă timp de trei până la patru săptămâni, fără un contract legal și, aparent, fără asigurare medicală.

După internarea de urgență, reprezentanți ai companiei ar fi declarat inițial că nu îl cunosc. Abia ulterior, când starea bărbatului era deja critică, a fost desemnat un tutore legal, procedură în urma căreia au fost clarificate informațiile legate de asigurarea sa de sănătate.

Pentru familie, drama a fost agravată și de impactul financiar major. Costurile de deplasare, repatriere și înmormântare au depășit posibilitățile rudelor. În acest context, a fost inițiată o campanie de strângere de fonduri pentru a sprijini familia îndoliată.

„Această moarte nu poate fi considerată un accident tragic”, au declarat rudele și reprezentanţii organizației care a ajutat-o pe tânără să ajungă în Germania. Cei din urmă atrag atenția că, în activitatea lor, se confruntă frecvent cu situații similare, în care lucrători din Europa de Sud-Est sunt exploatați, plătiți sub salariul minim legal și cazați în condiții improprii, uneori cu rețineri semnificative din salariu pentru locuințe necorespunzătoare, potrivit jungeWelt.

CITEȘTE ȘI: România nu se află pe lista Ucrainei pentru dublă cetățenie. Noua lege dată de Kiev revoltă comunitatea românească
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

roman
germania
ferma
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Român lăsat să moară într-o fermă din Germania: A zăcut două zile fără să fie ajutat de nimeni
Publicat acum 14 minute
După ce l-au ucis pe Mario, colegii lui i-au dat foc înainte de a-l îngropa. Crima, plănuită din invidie: Băiatul de 15 ani avea telefon și adidași scumpi
Publicat acum 21 minute
Franța confiscă un petrolier rusesc în Marea Mediterană. Navă suspectată că face parte din flota „fantomă” rusă
Publicat acum 23 minute
Vicepreşedintele PE, mesaj pentru George Simion: Să-ți stea în gât tortul ăla! Poate era Dobrogea în locul Groenlandei
Publicat acum 30 minute
Tragedie pe gheață la Giurgiu: un bărbat a murit, zeci de oameni au ajuns la spital din cauza poleiului
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 20 Ian 2026
Starea lui Daniel Băluță s-a agravat, după intoxicația cu mercur și arsenic: Din păcate, este adevărat
Publicat acum 20 ore si 15 minute
Donald Trump, răsturnare de situație, după întâlnirea cu Mark Rutte: anunț pentru Europa. Acord cu privire la Groenlanda
Publicat pe 21 Ian 2026
China face un pas în spate în problema Groenlandei. Semnal către Uniunea Europeană
Publicat pe 20 Ian 2026
Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!
Publicat pe 20 Ian 2026
Donald Trump publică harta care enervează pe toată lumea / foto în articol
 
bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close