ROBOR la trei luni a atins 6,50%, egalând dobânda de politică monetară

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a coborât, miercuri, la 6,50% pe an, de la 6,51% pe an în şedinţa precedentă, ajungând la nivelul dobânzii de politică monetară.
La începutul acestui an, indicele era de 5,92% pe an, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).
Indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 6,65% pe an, de la 6,66%, iar ROBOR la 12 luni a stagnat la 6,84%.
În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 6,06% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul II 2025, cel mai ridicat nivel înregistrat până acum de acesta.
de Roxana Neagu