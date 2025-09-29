"Robbie Williams îi prinde pe corupți". Doi funcționari bulgari demiși și reținuți după ce au cerut mită de la echipa artistului

Doi angajaţi ai autorităţilor bulgare au fost concediaţi după ce au încercat să obţină mită în timpul unei opriri în trafic, incident care a atras atenţia internaţională.

Convoiul vizat transporta echipamente pentru concertul lui Robbie Williams, iar şoferii britanici nu au acceptat să plătească suma cerută, depunând o plângere care a dus la sancţiuni împotriva funcţionarilor, relatează AFP.

Şeful poliţiei, Liubomir Nikolov, a explicat într-o conferinţă de presă la Sofia că funcţionarii „au folosit Google Translate” pentru a se face înţeleşi de şoferi. Mai mult, aceştia „i-au rugat chiar şi pe cei care nu aveau numerar să meargă la bancomat” pentru a plăti cei 500 de euro ceruți, incidentul având loc joi, în apropiere de Sofia.

Concediați și reţinuţi - "Robbie Williams este mai eficient în lupta împotriva corupţiei decât instituţiile bulgare"

Obişnuiţi cu rutinele normale ale turneelor internaţionale, membrii echipei artistului au fost surprinşi de cererea de mită şi au depus imediat plângerea.

Ministrul Transporturilor, Grozdan Karadjov, a confirmat că cei doi funcţionari cu vechime au fost concediați pentru abateri, iar procurorul adjunct din Sofia, Dessislava Petrova, a precizat că aceştia au fost reţinuţi duminică şi se confruntă cu acuzaţii penale.

Incidentul a stârnit reacţii ironice pe reţelele sociale, un utilizator glumind că „Robbie Williams este mai eficient în lupta împotriva corupţiei decât instituţiile bulgare”, subliniind astfel problemele de corupţie endemică în cea mai săracă ţară a Uniunii Europene.

Potrivit expertului în crimă organizată Tihomir Bezlov, „Traficul rutier este o mină de aur”. Acesta a adăugat că traseul „dintre Turcia şi restul UE este intens”, ceea ce face ca astfel de incidente să fie frecvente în zona respectivă, conform Agerpres.