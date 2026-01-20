€ 5.0929
Stiri

Renault intră pe piața dronelor militare. "Am fost contactați de Ministerul Forțelor Armate franceze"
Data publicării: 19:32 20 Ian 2026

Renault intră pe piața dronelor militare. "Am fost contactați de Ministerul Forțelor Armate franceze"
Autor: Doinița Manic

Renault intră pe piața dronelor militare Renault intră pe piața dronelor militare. Foto: Pixabay

Renault intră pe piața dronelor militare, făcând echipă cu Turgis Gaillard.

Renault a anunțat că face echipă cu Turgis Gaillard pentru a dezvolta drone militare, marcând astfel o incursiune în domeniul apărării pentru producătorul auto francez, menită să contribuie la creșterea producției armatei franceze, scrie Reuters.

Eforturile militare legate de invazia Rusiei în Ucraina și de noile nevoi identificate de Europa ca răspuns la evoluția politicii externe a SUA au creat noi cerințe pentru arme și echipamente militare pe care sectoarele tradiționale de apărare se vor chinui să le îndeplinească pe termen scurt.

Un purtător de cuvânt al Renault a declarat, luni, 19 ianuarie, că o inițiativă în industria dronelor prinde contur, printr-un proiect în parteneriat cu Turgis Gaillard și sub supravegherea agenției franceze de achiziții publice pentru apărare.

Unde vor fi produse dronele

„Acum câteva luni, am fost contactați de Ministerul Forțelor Armate franceze cu privire la un proiect de dezvoltare a unei industrii franceze de drone. Am fost contactați pentru expertiza noastră industrială, de producție și de design”, a declarat Fabrice Cambolive, director în cadrul Renault, într-un interviu acordat canalului de știri francez BFM TV.

Cu toate acestea, Renault și Cambolive nu au confirmat informațiile revistei franceze Usine Nouvelle conform cărora dronele vor fi produse în serie la uzinele Renault de la Cléon și Le Mans din Franța.

Cambolive a dat asigurări că industria auto va rămâne principala activitate a Renault.

Ce fel de drone vor fi dezvoltate de Renault

Potrivit ziarului francez La Tribune, cei doi parteneri ar putea produce o dronă tactică de aproximativ zece metri „la un preț extrem de competitiv”, cu o rată de producție de până la 600 de unități pe lună până la sfârșitul primului an de activitate. Renault a refuzat să comenteze aceste informații, potrivit sursei citate.

În ultimele luni, industria auto franceză și europeană a fost solicitată să asiste la proiectarea și producția în masă de echipamente și arme militare, fie în totalitate, fie parțial.

Furnizorul de piese auto Valeo participă la un „pact privind dronele de apărare” cu aproximativ o sută de alte companii de toate dimensiunile, în timp ce Fonderie de Bretagne, specializată în piese pentru vehicule, se pregătește să producă carcase goale pentru cartușe, mai notează Reuters.

 
 
 

x close