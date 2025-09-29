Regatul Unit cere condiții mai grele dacă vrei rezidență permanentă

Ministrul britanic de Interne, Shabana Mahmood, intenționează să înăsprească regulile pentru obținerea dreptului de ședere permanentă în Regatul Unit. În cadrul conferinței Partidului Laburist, ea va prezenta un set de cerințe suplimentare pentru migranți, relatează BBC News.

Printre condițiile propuse se numără cunoașterea limbii engleze la un nivel ridicat, lipsa antecedentelor penale și implicarea activă în comunitate prin voluntariat. Măsurile au rolul de a sublinia diferențele dintre Partidul Laburist și Reform UK, formațiunea care cere eliminarea completă a dreptului de ședere pe termen nelimitat.

Cum funcționează în prezent statutul de rezident? Propunerea a amplificat scandalul și disputele pe teme rasiale

În prezent, un migrant poate solicita acest statut după cinci ani de rezidență, ceea ce îi conferă dreptul de a trăi, munci și studia permanent pe teritoriul britanic. Laburiștii vor însă să dubleze perioada necesară, de la cinci la zece ani, parte a unui plan mai amplu de reducere a imigrației, anunțat în luna mai.

Criticii avertizează că noua strategie ar obliga mulți lucrători străini, stabiliți de zeci de ani în Marea Britanie, să-și piardă stabilitatea locuinței și a familiei. Pachetul legislativ include și o schimbare radicală: renunțarea la dreptul de ședere nelimitată și introducerea unor vize cu valabilitate de cinci ani, chiar și pentru cei care dețin deja statutul permanent.

Disputa politică s-a amplificat la final de săptămână. Premierul Keir Starmer a catalogat politica Reform UK drept "rasistă și imorală", iar cancelarul Rachel Reeves a confirmat această poziție. Ea a precizat pentru BBC că persoanele aflate ilegal pe teritoriul Marii Britanii ar trebui "trimise acasă", însă a subliniat că este "cu totul altceva" să fie expulzați cei care muncesc și locuiesc legal. "Aceste politici sunt rasiste și le vom denunța", a punctat Reeves.

Reform UK conduce în sondajele de opinie la nivel național

Replica a venit rapid. Liderul Reform UK, Nigel Farage, a acuzat laburiștii într-un interviu pentru Daily Express că "nu cred în controalele la frontieră", calificând comentariile lui Starmer drept un "atac disperat". În același timp, Zia Yusuf, responsabil de politici în cadrul partidului, a afirmat la BBC Breakfast că cetățenii au "îngrijorări perfect legitime cu privire la imigrație" și că "sunt suficient de inteligenți pentru a ști, dacă cineva votează pentru o politică pe care Starmer o numește rasistă". El a adăugat că Regatul Unit "nu ar trebui să finanțeze beneficii și asistență socială pentru cetățenii străini".

Oficialii britanici consideră esențial ca migranții să dovedească integrarea lor în societate prin contribuții la asigurările sociale, lipsa accesării de beneficii și implicarea în viața comunității. Laburiștii au precizat însă că există posibilitatea ca unii străini să obțină mai repede rezidența permanentă, dacă demonstrează o contribuție semnificativă sau dispun de competențe valoroase.

Tema centrală a reuniunii laburiste este contracararea ascensiunii Reform UK, care conduce în sondajele de opinie la nivel național. În discursul său, Shabana Mahmood va pleda pentru o "migrație echitabilă" și pentru securitatea frontierelor, elemente esențiale ale unei țări "deschise, generoase și tolerante". Totodată, ea va avertiza că, în lipsa unor măsuri clare, "oamenii muncitori se vor îndepărta de noi și vor căuta alinare în promisiunile false ale partidului lui Nigel Farage".