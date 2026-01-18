€ 5.0894
|
$ 4.3816
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3816
 
DCNews Stiri Reacţie din Groenlanda după anunţul lui Donald Trump despre tarife pentru mai multe ţări europene
Data publicării: 10:12 18 Ian 2026

Reacţie din Groenlanda după anunţul lui Donald Trump despre tarife pentru mai multe ţări europene
Autor: Florin Răvdan

Groenlanda Foto: Unsplash / Groenlanda

Ministrul groenlandez al resurselor minerale a reacţionat, la câteva ore după ce Donald Trump a anunţat noi tarife pentru ţările europene care susţin Danemarca şi Groenlanda.

 

Unul dintre miniştrii cei mai importanţi ai guvernului groenlandez, Naaja Nathanielsen, a salutat sâmbătă reacţia ţărilor europene vizate de noile ameninţări tarifare ale lui Donald Trump în legătură cu problema insulei, informează AFP.

"Sunt uimită să văd primele reacţii ale ţărilor vizate. Sunt recunoscătoare şi plină de speranţă că diplomaţia şi alianţele vor prevala", a declarat Naaja Nathanielsen, ministru al resurselor minerale într-un mesaj postat pe LinkedIn.

Preşedintele american a ameninţat că va impune noi tarife vamale asupra importurilor provenite din opt ţări europene - Danemarca, Norvegia, Suedia, Franţa, Germania, Regatul Unit, Olanda şi Finlanda - care au trimis militari în Groenlanda râvnită de Trump.

Mai mulţi lideri europeni, printre care preşedintele francez Emmanuel Macron şi prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store, au calificat aceste ameninţări drept "inacceptabile". Uniunea Europeană a atenţionat contra unei "spirale periculoase".

"Aceste ţări, care se angajează în acest joc foarte periculos, şi-au asumat un risc inacceptabil", a scris Donald Trump pe Truth Social, ameninţând să le impună noi tarife vamale până când "un acord va fi încheiat pentru vânzarea completă şi integrală a Groenlandei".

După revenirea sa la putere, preşedintele american a afirmat de mai multe ori că vrea să impună controlul SUA asupra acestei insule arctice ce aparţine în prezent Danemarcei, susţinând că vrea să contracareze astfel avansarea Rusiei şi a Chinei în Arctica.

Naaja Nathanielsen a declarat că a aflat despre planurile lui Donald Trump la revenirea sa de la o manifestaţie din Nuuk, capitala groenlandeză, la care au participat mii de persoane ce se opun preluării insulei de către SUA.

Potrivit celui mai recent sondaj de opinie publicat în ianuarie 2025, circa 85% dintre groenlandezi se opun preluării Groenlandei de către SUA şi doar 6% s-au declarat pentru.

Franţa, Suedia, Germania şi Norvegia, la care s-au raliat apoi Ţările de Jos, Finlanda, Slovenia şi Regatul Unit, au trimis săptămâna aceasta pe insulă personal militar pentru o misiune de recunoaştere ce se înscrie în cadrul exerciţiului danez "Arctic Endurance" organizat cu aliaţi ai NATO.

Mai mulţi experţi văd în această desfăşurare militară a europenilor un "semnal strategic" la adresa Washingtonului, scrie Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

groenlanda
ministru
donald trump
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Viitorii ofițeri ai Poliției de Frontieră, pregătiți în laboratoare VR
Publicat acum 57 minute
Cum va fi vremea în București: temperaturile ajung la -13 grade
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Duelul Weber–Garcia din Parlamentul European îi pune probleme Ursulei von der Leyen. Legătura cu Cioloş
Publicat acum 1 ora si 6 minute
200.000 de gospodării, fără curent electric în teritoriul ocupat de Moscova în Zaporojie
Publicat acum 1 ora si 43 minute
3 români au murit în fiecare zi din 2025 pe şosele. Cifre înfiorătoare de la IGPR
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Ian 2026
Interzicerea centralelor de apartament, inevitabilă. Dezvoltatorul Tinu Sebeșanu avertisment despre blocurile vechi: Vor fi ghetouri, nu vei mai putea trăi în ele
Publicat pe 16 Ian 2026
Venus intră în Vărsător pe 17 ianuarie. Vești foarte bune pentru trei zodii
Publicat pe 16 Ian 2026
Putin deschide ușa dialogului cu Europa. Ce condiții pune Rusia pentru "restabilirea" relațiilor
Publicat pe 16 Ian 2026
BANCUL ZILEI: O bătrânică îl lasă "mască" pe un tânăr
Publicat pe 17 Ian 2026
BANCUL ZILEI: Sfaturi pentru bărbați...
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close