Reacţie din Groenlanda după anunţul lui Donald Trump despre tarife pentru mai multe ţări europene

Unul dintre miniştrii cei mai importanţi ai guvernului groenlandez, Naaja Nathanielsen, a salutat sâmbătă reacţia ţărilor europene vizate de noile ameninţări tarifare ale lui Donald Trump în legătură cu problema insulei, informează AFP.

"Sunt uimită să văd primele reacţii ale ţărilor vizate. Sunt recunoscătoare şi plină de speranţă că diplomaţia şi alianţele vor prevala", a declarat Naaja Nathanielsen, ministru al resurselor minerale într-un mesaj postat pe LinkedIn.

Preşedintele american a ameninţat că va impune noi tarife vamale asupra importurilor provenite din opt ţări europene - Danemarca, Norvegia, Suedia, Franţa, Germania, Regatul Unit, Olanda şi Finlanda - care au trimis militari în Groenlanda râvnită de Trump.

Mai mulţi lideri europeni, printre care preşedintele francez Emmanuel Macron şi prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store, au calificat aceste ameninţări drept "inacceptabile". Uniunea Europeană a atenţionat contra unei "spirale periculoase".

"Aceste ţări, care se angajează în acest joc foarte periculos, şi-au asumat un risc inacceptabil", a scris Donald Trump pe Truth Social, ameninţând să le impună noi tarife vamale până când "un acord va fi încheiat pentru vânzarea completă şi integrală a Groenlandei".

După revenirea sa la putere, preşedintele american a afirmat de mai multe ori că vrea să impună controlul SUA asupra acestei insule arctice ce aparţine în prezent Danemarcei, susţinând că vrea să contracareze astfel avansarea Rusiei şi a Chinei în Arctica.

Naaja Nathanielsen a declarat că a aflat despre planurile lui Donald Trump la revenirea sa de la o manifestaţie din Nuuk, capitala groenlandeză, la care au participat mii de persoane ce se opun preluării insulei de către SUA.

Potrivit celui mai recent sondaj de opinie publicat în ianuarie 2025, circa 85% dintre groenlandezi se opun preluării Groenlandei de către SUA şi doar 6% s-au declarat pentru.

Franţa, Suedia, Germania şi Norvegia, la care s-au raliat apoi Ţările de Jos, Finlanda, Slovenia şi Regatul Unit, au trimis săptămâna aceasta pe insulă personal militar pentru o misiune de recunoaştere ce se înscrie în cadrul exerciţiului danez "Arctic Endurance" organizat cu aliaţi ai NATO.

Mai mulţi experţi văd în această desfăşurare militară a europenilor un "semnal strategic" la adresa Washingtonului, scrie Agerpres.