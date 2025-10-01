Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a spus că a mutat submarine nucleare lângă Rusia

O reacție din partea Rusiei a venit prin vocea provocatorul-șef al Kremlinului, Dmitri Medvedev. El l-a ironizat pe președintele american Donald Trump, susținând că acesta nu și-a respectat amenințarea de a trimite submarine nucleare la țărmurile Rusiei, scrie The Daily Beast.

Trump a declanșat schimbul de replici numindu-l pe Medvedev „o persoană stupidă”, în timpul unui discurs rostit la baza Marine Corps din Quantico, Virginia.

Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse și unul dintre cei mai vocali susținători ai lui Vladimir Putin, cunoscut pentru retorica sa agresivă, a invocat chiar subiectul celui de-al Treilea Război Mondial în luna mai.

Marți, Trump a declarat că a mutat „un submarin sau două” pe coasta Rusiei, reiterând afirmațiile din august, potrivit cărora ar fi trimis două nave nucleare în „regiunile potrivite” ca răspuns la amenințările lui Medvedev, fost președinte al Rusiei.

Medvedev ironizează declaraţiile lui Trump

Totuși, într-o postare sarcastică pe X, Medvedev a respins afirmațiile lui Trump: „Un nou episod din serialul thriller”, a scris el în engleză. „Trump a pomenit din nou de submarinele pe care le-ar fi ‘trimis la țărmurile Rusiei’, insistând că sunt ‘foarte bine ascunse’. După cum spune proverbul, e greu să găsești o pisică neagră într-o cameră întunecată — mai ales dacă nu există acolo”.

În discursul său din fața generalilor americani de rang înalt la Quantico, Trump a făcut aluzii la fostul președinte rus, fără să-l numească direct.

„Rusia ne-a amenințat puțin recent. Și am trimis submarine nucleare acolo – cea mai mortală armă creată vreodată. Am făcut asta pentru că el a rostit cuvântul ‘nuclear’… Era un om stupid care lucra pentru Putin”, a spus Trump furios.

„Și am trimis unul sau două submarine la coasta Federației Ruse. Doar ca măsură de precauție. Nu putem permite oamenilor să folosească acel cuvânt la întâmplare”, a mai spus Trump.

De unde a pornit disputa

Această dispută a început după ce Medvedev a criticat, în august, ultimatumul impus de Trump – o limită de 10 zile pentru ca Rusia să pună capăt războiului din Ucraina. Atunci, oficialul rus a scris pe X că Trump „joacă jocul ultimatumurilor cu Rusia… Fiecare nou ultimatum e o amenințare și un pas spre război”

Trump i-a răspuns pe platforma sa Truth Social, afirmând că „vorbele sunt foarte importante și pot duce adesea la consecințe neintenționate”.

Medvedev, un veritabil „troll” al Kremlinului

Medvedev, odinioară imaginea „deschiderii” Rusiei către Occident, s-a transformat într-un veritabil „troll” al Kremlinului după mandatele sale ca președinte (2008–2012) și prim-ministru (2012–2020).

Trump l-a criticat, de asemenea, pe Putin pe Truth Social pentru lipsa unui acord de încetare a focului și pentru atacurile continue asupra Ucrainei. „Ceea ce Vladimir Putin nu înțelege este că, dacă nu eram eu, s-ar fi întâmplat deja multe lucruri cu adevărat rele Rusiei, și mă refer la lucruri FOARTE RELE”, a scris Trump, adăugând că Putin: „Se joacă cu focul!”.

Câteva ore mai târziu, Medvedev a răspuns pe X: „Eu cunosc un singur lucru cu adevărat rău — Al Treilea Război Mondial. Sper că Trump înțelege asta!”.